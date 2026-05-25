Karta: Hit flyttar Ericsson – hus för hus
Ericsson blir med 95 000 kvm en dominant hyresgäst i den östra delen av Hagastaden, nära Wenner-Gren-Center, Hagaparken och Brunnsviken. FV berättar här om de sex fastigheter som Ericsson hyrt på långa kontrakt.
1 Wave
22 000 kvm lokaler nära Hagaparken och Brunnsviken. Stark arkitektonisk identitet. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.
2 Infinity
24 000 kvm lokaler. Den byggnad som ligger längst västerut, närmast den nya tunnelbanestationen. Byggstartat projekt. Castellum är fastighetsägare.
3 Corner of Ekeblad
23 000 kvm lokaler. Mitt i östra delen av Hagastaden. Omringat av nya kontor och bostäder. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.
4 Emerald House
9 500 kvm. Tänkt som ett nytt landmärke i östra delen av Hagastaden. Castellum är fastighetsägare.
5 Jubileumshuset, Castellum
3 500 kvm. Mindre förhyrning. Castellum äger den nedre delen av fastigheten där HSB planerar att bygga bostäder i en högre byggnad.
6 Trinity
13 000 kvm lokaler. Fastigheten var ursprungligen tänkt som hotell. Nära Hagaparken och granne med Stallmästaregården. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.