Karta: Hit flyttar Ericsson – hus för hus

Ericsson blir med 95 000 kvm en dominant hyresgäst i den östra delen av Hagastaden, nära Wenner-Gren-Center, Hagaparken och Brunnsviken. FV berättar här om de sex fastigheter som Ericsson hyrt på långa kontrakt.

1 Wave

22 000 kvm lokaler nära Hagaparken och Brunnsviken. Stark arkitektonisk identitet. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.

2 Infinity

24 000 kvm lokaler. Den byggnad som ligger längst västerut, närmast den nya tunnelbanestationen. Byggstartat projekt. Castellum är fastighetsägare.

3 Corner of Ekeblad

23 000 kvm lokaler. Mitt i östra delen av Hagastaden. Omringat av nya kontor och bostäder. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.

4 Emerald House

9 500 kvm. Tänkt som ett nytt landmärke i östra delen av Hagastaden. Castellum är fastighetsägare.

5 Jubileumshuset, Castellum

3 500 kvm. Mindre förhyrning. Castellum äger den nedre delen av fastigheten där HSB planerar att bygga bostäder i en högre byggnad.

6 Trinity

13 000 kvm lokaler. Fastigheten var ursprungligen tänkt som hotell. Nära Hagaparken och granne med Stallmästaregården. Atrium Ljungberg är fastighetsägare.