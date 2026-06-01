Karo Healthcare flyttar sitt HK till Klockan Stockholm

Karo Healthcare har valt fastigheten Klockan 10 som ny adress för sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Avtalet omfattar cirka 2 700 kvm och bolaget flyttar in i april 2027. Bolaget får därmed en liknande hyresvärd framöver som man har idag. FV kan berätta att Klockan 10 därmed nästan är fullt uthyrd.

I uthyrningsarbetet samarbetar fastighetsägaren med Avanti Partners.

Fastigheten Klockan 10 är belägen på Olof Palmes gata 29-31 och Vasagatan 23-27 vid Norra Bantorget. Fastigheten ägs av Kungslagern Holding som ägs av Byggnads, GS-facket och LO genom Bantorget Egendom.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Karo Healthcare till kvarteret Klockan som är ett av Stockholms mer omtalade kontorsprojekt just nu, med ambitionen att kombinera gedigen arkitektur med moderna arbetsplatslösningar, god service och tydligt fokus på hållbarhet. Läget och utformningen har attraherat flera större verksamheter under det senaste året, säger Lars Nylund, vd för Kungslagern Holding AB.

Fastigheten Klockan 10, som innehåller totalt drygt 20 000 kvm lokaler, är därmed nästan fullt uthyrd. Endast två lokaler återstår att fylla ut och de är på 800 respektive 900 kvm. Uthyrningsgraden i projektfastigheten är alltså på över 90 procent.

– Med flytten till kvarteret Klockan får vi en modern och välkomnande arbetsplats i ett attraktivt läge, utformad för att stärka samarbete och engagemang. Det är en viktig investering i våra medarbetare och i Karos framtida utveckling, säger Lisa Westerdahl, Chief People and Sustainability Officer på Karo Healthcare.

Karo Healthcare är en svensk konsumenthälsokoncern med huvudkontor i Stockholm och verksamhet på ett stort antal marknader. Karo Healthcare utvecklar och marknadsför välkända varumärken inom receptfria läkemedel och egenvård, såsom ACO, Decubal och Flux.

Karo Healthcare har idag sitt huvudkontor på Klara Norra Kyrkogata 33, i fastigheten Lagern 11 som ägs av LO, GS och Målareförbundet. Karo gör alltså en kort flytt. Bolaget hade tidigare sitt kontor på Nybrogatan.

Klockan är en kontorsfastighet i centrala Stockholm som utvecklas av Kungslagern Holding AB. Huset erbjuder moderna och flexibla kontorsytor, gemensamma mötesytor, service i fastigheten och närhet till kollektivtrafik. Projektet miljöcertifieras och har ambitionen att bli en av stadens mest attraktiva kontorsadresser när det färdigställs.

Fastighetsägaren har tidigare hyrt ut bland annat 4 300 kvm till Avtalat. Andra stora hyreskontrakt, vid sidan av Karo, är Carotte (som driver restaurang, reception och konferens i gatuplan), Transportarbetarförbundet, Regus, Basalt och GS-facket.