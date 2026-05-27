Kappahl till SHF i Söderhamn

Kappahl har tecknat hyresavtal med Svenska Handelsfastigheter i E-Center i Söderhamn.
– Tack vare att vi adderar Kappahl till ett kluster med starka aktörer som bland andra Ica Maxi, Lager 157, Rusta och Clas Ohlson ökar vi attraktionskraften för besökare från hela regionen, säger Patrick Kaemmerle, fastighetsförvaltare på Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter fortsätter sin offensiva utveckling av E-Center i Söderhamn. Det nyligen tecknade avtalet med Kappahl löper över fem år och omfattar 851 kvadratmeter.

– Vi ser en stark efterfrågan på välpositionerade ytor inom externhandeln. Vår uppgift är att skapa miljöer i vilka våra hyresgäster kan prestera maximalt. När vi nu frigör ytterligare yta betyder det att vi också öppnar för möjligheterna att kliva in i nästa fas för vår expansionsplan för E-Center. Det skapar i sin tur nya arbetstillfällen och stärker Söderhamn som tillväxt kommun, säger Patrick Kaemmerle.

E-Center har ett strategiskt bra läge precis invid E4 och riksväg 55 samt noterar över tre miljoner besökare årligen.

– Valet av E-Center var strategiskt givet. För oss är det alltid avgörande att finnas där kunden finns, i en miljö som präglas av långsiktig förvaltning och hög professionell nivå. Vi ser fram emot att bli en del av Hälsinglands ledande handelsdestination och bidra till det starka kunderbjudandet, säger Martin Andersson, etableringsansvarig på Kappahl Group.

