Kapitel och Boosta Living i nytt jv om Västerås-projekt

Kapitel Hem & Fastigheter förstärker organisationen för sitt kommande projekt Billsta Park i Västerås – genom ett nytt joint venture med Boosta Living AB.

Efter det nyligen genomförda förvärvet från Birger Bostad står det nu klart att projektet Billsta Park i Västerås kommer att drivas som ett jv mellan Kapitel och Boosta Living.

Bakom Boosta Living står fastighetsprofilerna Henrik Söderberg och Albert Boqvist Pauli. Henrik Söderberg är till vardags vd för familjeföretaget KIAB Fastigheter, medan Albert Boqvist Pauli har en bakgrund som bland annat nationell projektutvecklingschef för småhus på NCC.

Billsta Park i Västerås är i en expansionsfas då efterfrågan på välplanerade bostäder med egen trädgård är stor, enligt ett pressmeddelande.

Kapitel är ett dotterbolag till Mod:group Holding AB. Kapitel har tidigare uppfört 16 radhus i Steninge Slottsby som stod färdiga under 2023.