Kåpan Fastigheter förvärvar tingsrätt i Hudiksvall

JLL var säljarens rådgivare.

Fastigheten uppfördes 2022 och omfattar ca 3.000 kvm lokalarea. Fastigheten är fullt uthyrd till Domstolsverket och inrymmer Hälsinglands Tingsrätt. Hyresvärdet uppgår till nära 8 mkr och den återstående avtalstiden är 12 år. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver och har energiklass B. Vid uppförandet bevarades delar av den befintliga grunden, och fastigheten är utrustad med laddstolpar för elbil.

– Domstolsverket är en av våra viktigaste hyresgäster, och det här förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att långsiktigt äga och förvalta samhällsviktiga fastigheter. Smedjan 5 ligger ett stenkast från vår befintliga fastighet i Hudiksvall där Polismyndigheten är hyresgäst. Genom att förstärka vår närvaro i staden skapar vi goda förutsättningar för en effektiv och närvarande förvaltning och kan samtidigt vidareutveckla våra långsiktiga relationer på orten, säger Cecilia Vestin, VD på Kåpan Fastigheter.