Flygbild över Kista. Foto: Gustav Kaiser/JM

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.

100.000 kvm lokaler på spel i 08-området

FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.

Nya Acer Bostad laddar för nya köp

Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.

Rikard Améen tar över efter David Werner

Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.

Budpliktsbud på Citycon

Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.

Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli

En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.

Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG

FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.

Areim köper 17.000 kvm

Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”

I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.

Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”

Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.

Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär

Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.

Hökerum köper av Peab

Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.

Tusentals bostäder i vågskålen för Boden

Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.

Prologis vill växa inom datacenter

FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa.  Efterfrågeutvecklingen för logistikytor.  Synen på Sverige. Framtida tillväxtområden.

Hon blir ny koncernchef i Obos

”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

