I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.
100.000 kvm lokaler på spel i 08-området
FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.
Kan bli livsviktigt andrum för Kista
Nya Acer Bostad laddar för nya köp
Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.
Rikard Améen tar över efter David Werner
Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.
Budpliktsbud på Citycon
Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.
Så kan nya tunnelbanan till Bromma flygplatsområde bli
En ny linje kan bli en del av Röd, Blå, Gul eller Grön linje – eller en fristående linje.
Nya Acer Bostad köper nytt för 450 mkr från SPG
FV känner endast till en affär de senaste åren med ett högre kvadratmeterpris.
Areim köper 17.000 kvm
Når 356.000 kvm inom det heta segmentet.
Podcast: ”Konkurrensen i branschen har hårdnat”
I det femte avsnittet av Makten & Kvadraten gör Johan Ladenberg, vd för Lundbergs, sin podcastdebut.
Landia om bordellen på Söder: ”Blir hyreslägenheter”
Nu siktar polisen mot att stänga ytterligare enheter.
Klart: Logistri i mål med energifylld miljardaffär
Hyresgästen har rätt att köpa loss fastigheterna, läs om uppgörelsen.
Hökerum köper av Peab
Förvärvar i Regementsstaden. Stort utvecklingsområde.
Tusentals bostäder i vågskålen för Boden
Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.
Prologis vill växa inom datacenter
FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa. ✓ Efterfrågeutvecklingen för logistikytor. ✓ Synen på Sverige. ✓ Framtida tillväxtområden.
Hon blir ny koncernchef i Obos
”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!
Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”