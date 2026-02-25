Kalmar kommun köper padelhall från CA Fastigheter

Kalmar kommun går in och köper fastigheten som huserat Vamos Padel. Prislappen är 32 miljoner kronor och det är CA FAstigheter som säljer.
– Priset är billigare än att bygga eget, säger Christer Lennartsson, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Annons

Beachvolleyboll, skate, BMX, kick bike och inlines är några av idrotterna som kommer att få nya lokaler inomhus när Kalmar kommun går in och köper fastigheten som tidigare huserat Vamos Padel. Verksamheten där gick i konkurs 2024. Det efter att företaget HGL Svenska padel lämnat i en konkursansökan. Framöver blir det annan sport i fastigheten.

– En viktig satsning för Kalmars föreningsliv. Den före detta padelhallen med dess faciliteter uppfyller och löser flera delar av ett identifierat idrottsbehov, konstaterar kultur- och fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson.

Hallen är placerad i ett centralt läge med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Kommunens egen idrottsanläggning ”Spelefanten” ligger på gångavstånd och möjliggör därmed ett kluster av olika idrotter.

Den aktuella fastigheten heter Antilopen 26 och ligger på Polhemsgatan 17. Lokalytan är 2 250 kvm.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter dubbla succéer – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

Byggstartar 400 bostäder

Ett av de största studentbostadsprojekten på flera decennier.

Wihlborgs köper för halv miljard i hippt område

Området har blivit en ny central kontorsknutpunkt.

Endast 2 av 14 bolag har sänkt vakansgraden

Åtta bolag har höjt vakansen det senaste kvartalet. Läs även om vakansutvecklingen sedan 2021 för 14 investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.

K-Fastigheter säljer till Titania

Köper projektfastighet för 75 000 kr/kvm.

Tecknat kontrakt för 8 000 kvm kontor på Kungsholmen

Tecknat nytt avtal och utökar förhyrningen.

 Tillbaka till förstasidan