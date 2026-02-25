Kalmar kommun köper padelhall från CA Fastigheter

Kalmar kommun går in och köper fastigheten som huserat Vamos Padel. Prislappen är 32 miljoner kronor och det är CA FAstigheter som säljer. – Priset är billigare än att bygga eget, säger Christer Lennartsson, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Beachvolleyboll, skate, BMX, kick bike och inlines är några av idrotterna som kommer att få nya lokaler inomhus när Kalmar kommun går in och köper fastigheten som tidigare huserat Vamos Padel. Verksamheten där gick i konkurs 2024. Det efter att företaget HGL Svenska padel lämnat i en konkursansökan. Framöver blir det annan sport i fastigheten.

– En viktig satsning för Kalmars föreningsliv. Den före detta padelhallen med dess faciliteter uppfyller och löser flera delar av ett identifierat idrottsbehov, konstaterar kultur- och fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson.

Hallen är placerad i ett centralt läge med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Kommunens egen idrottsanläggning ”Spelefanten” ligger på gångavstånd och möjliggör därmed ett kluster av olika idrotter.

Den aktuella fastigheten heter Antilopen 26 och ligger på Polhemsgatan 17. Lokalytan är 2 250 kvm.