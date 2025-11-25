Kallenvret Savills Norge

Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige

Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.

Mäktigast 2025 – tre nya

Nu redovisas placeringarna 20–50.

Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen

”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.

”Det är en otroligt viktig bransch”

Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
Carl Ek Fastigheter.

”Ska bygga bäst, inte mest”

Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.

Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås

Blir istället endast en mindre påbyggnation.

Värvar Hjortzén från Besqab

”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.

Skanska får i uppdrag att bygga om operan

Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.

Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse

Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.

”Inte samma typ av rabatthysteri”

Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB:s senaste storaffär

Lyssna även till resonemang kring Citycons budpliksbud, Sveafastigheters affär och en utköpskandidat samt förstås till storaffären mellan PPI och SBB.

Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt

Kort hyresavtal. Uppmärksammats för kriminella kopplingar.

Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas

Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.

Bonäsudden köper för 676 miljoner

Affär med 318 nyproducerade bostäder.

Fyra heta spaningar från Coworking Europe i Berlin

Managementmodellerna växer. Fastighetsägarnas roll. Köpa hela upplevelsen i hela huset. Jättarnas roll. Den verkliga efterfrågan.

