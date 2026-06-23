K-märkt hyr 1 000 kvm av Skanska i Solna Link

Skanska har tecknat ytterligare ett hyresavtal med restaurang K-märkt. Denna gång för cirka 1 000 kvadratmeter på gatuplanet i kontorshuset Solna Link. Restaurangen kommer att bli en viktig del av husets serviceerbjudande. K-märkt öppnar för gäster under våren 2028.

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Sedan tidigare har Skanska tecknat hyresavtal med Afry i Solna Link och med restaurangen K-märkt i kontorshusen Sthlm New och Olivin.

Kontorsfastigheten Solna Link vid Solna Station, som färdigställs under det tredje kvartalet 2027, blir en arbetsplats om cirka 36 000 kvadratmeter som kombinerar moderna kontor med service, hållbarhet och goda kommunikationer. Nu står det klart att K-märkt blir en central aktör för välbefinnandet för alla som jobbar i huset.

– Vi längtar efter att öppna i Solna Link. Att låsa upp, tända lamporna och börja jobba. Hit tar vi med oss hela vårt batteri – från första morgonkaffet i entrén till fullt arrangemang i mötesrummen. Handduk i gymmet, catering till kontoren, god och hållbar mat, varm service och ett generöst JA till det mesta. En smidig, sömlös upplevelse för hyresgäster och besökare. Barceptionen innanför entrén blir hjärtat – med espressomaskinen i centrum – och runt det skapar vi en plats som folk faktiskt väljer att hänga och jobba på, säger Jens Dolk, vd, K-märkt.

Hela Solna Link utformas för att stödja både produktivitet och återhämtning under konceptet Plats för Sinneskraft, med moderna arbetsplatser, service och sociala ytor i direkt anslutning till ett av Stockholms viktigaste kollektivtrafiklägen. Utöver restaurang och café rymmer gatuplanet, barception, gym, konferens, lounge och cykelgarage med service.

– Solna Link ska vara en plats där människor känner sig inspirerade, produktiva och välmående i en miljö som stödjer prestation och återhämtning. Tillsammans med K-märkt skapar vi ett levande och välkomnande hus där service, mat och möten blir en naturlig del av arbetsdagen. Det bidrar till liv och gemenskap, säger Christian Ridderborg, uthyrningsansvarig Solna Link, Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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