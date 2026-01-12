K-märkt etablerar sig i Skanskas Sthlm New

K-märkt fortsätter sin expansion i Stockholm och öppnar i början av april en ny enhet i Sthlm New, det växande navet i Hammarby Sjöstad. Fastighetsägare är Skanska.

– Vi ser fram emot att öppna K-märkt i Sthlm New och fylla huset med god mat, varmt bemötande och en levande atmosfär. Här samlar vi restaurang, café, Asian Street samt plats för fest och event – alltid med fokus på kvalitet, hållbarhet och en kultur där vi säger ja. Det blir roligare så, säger Jens Dolk, vd K-märkt

– K-märkt är en perfekt partner för den typ av levande stadsliv som vi vill skapa. Med Lena Nyholms gestaltning har vi utvecklat en lokal som inte bara erbjuder hållbar mat utan också stödjer nya arbetssätt och sociala möten, säger Caroline Andersson, uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter.

Den nya K-märkt-enheten öppnar i början av april