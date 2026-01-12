K-märkt etablerar sig i Skanskas Sthlm New

K-märkt fortsätter sin expansion i Stockholm och öppnar i början av april en ny enhet i Sthlm New, det växande navet i Hammarby Sjöstad. Fastighetsägare är Skanska.

Annons

– Vi ser fram emot att öppna K-märkt i Sthlm New och fylla huset med god mat, varmt bemötande och en levande atmosfär. Här samlar vi restaurang, café, Asian Street samt plats för fest och event – alltid med fokus på kvalitet, hållbarhet och en kultur där vi säger ja. Det blir roligare så, säger Jens Dolk, vd K-märkt

– K-märkt är en perfekt partner för den typ av levande stadsliv som vi vill skapa. Med Lena Nyholms gestaltning har vi utvecklat en lokal som inte bara erbjuder hållbar mat utan också stödjer nya arbetssätt och sociala möten, säger Caroline Andersson, uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter.

Den nya K-märkt-enheten öppnar i början av april

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

 Tillbaka till förstasidan