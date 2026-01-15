I förgrunden Jonas Jonsson, VD ByggVesta och Jacob Karlsson, VD K-Fastigheter. Övriga, från vänster: Jonas Granström (BV), Niclas Bagler (K-Fast), Magnus Persson (K-Fast), Marcus Svensson (BV) och Bill Ögren (BV). Foto: ByggVesta

K-Fastigheter och ByggVesta i samarbete om 500 bostäder

K-Fastigheter och ByggVesta har bildat ett samägt bolag för utveckling och byggnation av bostäder. Samarbetet inleds med två större projekt, med totalt omkring 500 lägenheter i Stockholm respektive Malmö. Byggstart är planerad till första kvartalet 2027.

K-Fastigheter och ByggVesta kommer i dessa två inledande projekt att gemensamt utveckla och bygga omkring 500 nya hyreslägenheter i ett projekt i Stockholm respektive Malmö. Bygglovsprocessen kommer inledas omedelbart med målet att kunna byggstarta under första kvartalet 2027. Parterna avser att utveckla samarbetet för att skapa bra bostäder i områden med stark efterfrågan.

– Genom ett joint venture som detta med ByggVesta bidrar respektive bolag med sina resurser och specialistkompetens. Tillsammans kan vi genomföra projekt snabbt och kostnadseffektivt. Vi utreder även förutsättningarna att kunna avyttra projekten vid en lämplig tidpunkt, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

– Det här samarbetet gör att vi kan kombinera vår erfarenhet av storstadsgestaltning med K-Fastigheters styrka inom industriella byggsystem. Målet är att skapa attraktiva bostäder som möter både dagens och framtidens krav på hållbarhet och kvalitet, säger Jonas Jonsson, vd ByggVesta.

