K-Fastigheter minskar sitt ägande i K-Fast Kilen

K-Fastigheter har avyttrat aktier motsvarande 1,2 procent i sitt dotterbolag K-Fast Kilen AB. K-Fastigheters ägarandel sjunker därmed till 50 procent och K-Fast Kilen AB redovisas från och med 1 januari 2026 som ett intressebolag. Köpare av aktierna är Kilenkrysset, som efter genomförd transaktion äger 50 procent.

Annons

K-Fast Kilen AB är sedan 2021 ett av K-Fastigheter och Kilenkrysset gemensamägt bolag med fokus på utveckling, byggnation och förvaltning av K-Fastigheters koncepthus i Mälardalsregionen. K-Fastigheter ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av beståndet.

”Vi har sedan start haft ett mycket bra samarbete med Kilenkrysset och vi har gemensamt etablerat bolaget som en viktig aktör för fastigheter och bostadshus i Mälardalsregionen. K-Fast Kilens nuvarande fastighetsportfölj är efter färdigställande jämförbart med K-Fastigheters vid tidpunkten för börsnoteringen i december 2019, och det finns mer potential till fortsatt tillväxt”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Minskningen av vår ägarandel i K-Fast Kilen är en del av K-Fastigheters strategi att utveckla koncernens bygg- och entreprenadverksamhet. Vi kommer fortsatt att vara en engagerad och långsiktig ägare och att medverka till att stärka K-Fast Kilens marknadsposition.”

– Kilenkrysset är en privatägd bygg- och fastighetskoncern bildad år 1990, med säte i Strängnäs. Vi är en av Sveriges största markägare och har affärsidén att bygga, förvalta, långsiktigt äga och utveckla områden för lager och logistik, kontor, bostäder och samhällsnytta, säger Jan Persson, Kilenkryssets grundare och koncernchef.

– Samarbetet med K-Fastigheter bygger på att vi har en liknande affärsfilosofi och resultatet visar tydligt att vi kan fortsätta som partners. Enligt vårt kompanjonsavtal ska hälften av förvaltningsresultatet delas ut till respektive ägarbolag och andra hälften investeras i nya projekt. Detta borgar för fortsatt tillväxt genom projekt samtidigt som innehavet genererar kassaflöde till ägarna. Jag ser fram emot att fortsätta bygga bolaget, säger Persson.

K-Fast Kilens fastighetsbestånd per den 30 september 2025 uppgick till cirka 39.790 kvm bostäder och lokaler med ett totalt marknadsvärde om 1.695,0 mkr. Därutöver hade bolaget 679 lägenheter under byggnation och 405 lägenheter under projektutveckling till ett totalt förväntat marknadsvärde om cirka 3.067,0 mkr.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt

En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm

FV berättar om den rekordstora bostaden.

Mest lästa krönikorna 2025

En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”. FV pekar ut möjlig fastighet och säljare.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Bonava miljardsäljer

Avyttrar i viktiga delmarknader.

 Tillbaka till förstasidan