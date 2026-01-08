K-Fastigheter minskar sitt ägande i K-Fast Kilen

K-Fastigheter har avyttrat aktier motsvarande 1,2 procent i sitt dotterbolag K-Fast Kilen AB. K-Fastigheters ägarandel sjunker därmed till 50 procent och K-Fast Kilen AB redovisas från och med 1 januari 2026 som ett intressebolag. Köpare av aktierna är Kilenkrysset, som efter genomförd transaktion äger 50 procent.

K-Fast Kilen AB är sedan 2021 ett av K-Fastigheter och Kilenkrysset gemensamägt bolag med fokus på utveckling, byggnation och förvaltning av K-Fastigheters koncepthus i Mälardalsregionen. K-Fastigheter ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av beståndet.

”Vi har sedan start haft ett mycket bra samarbete med Kilenkrysset och vi har gemensamt etablerat bolaget som en viktig aktör för fastigheter och bostadshus i Mälardalsregionen. K-Fast Kilens nuvarande fastighetsportfölj är efter färdigställande jämförbart med K-Fastigheters vid tidpunkten för börsnoteringen i december 2019, och det finns mer potential till fortsatt tillväxt”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Minskningen av vår ägarandel i K-Fast Kilen är en del av K-Fastigheters strategi att utveckla koncernens bygg- och entreprenadverksamhet. Vi kommer fortsatt att vara en engagerad och långsiktig ägare och att medverka till att stärka K-Fast Kilens marknadsposition.”

– Kilenkrysset är en privatägd bygg- och fastighetskoncern bildad år 1990, med säte i Strängnäs. Vi är en av Sveriges största markägare och har affärsidén att bygga, förvalta, långsiktigt äga och utveckla områden för lager och logistik, kontor, bostäder och samhällsnytta, säger Jan Persson, Kilenkryssets grundare och koncernchef.

– Samarbetet med K-Fastigheter bygger på att vi har en liknande affärsfilosofi och resultatet visar tydligt att vi kan fortsätta som partners. Enligt vårt kompanjonsavtal ska hälften av förvaltningsresultatet delas ut till respektive ägarbolag och andra hälften investeras i nya projekt. Detta borgar för fortsatt tillväxt genom projekt samtidigt som innehavet genererar kassaflöde till ägarna. Jag ser fram emot att fortsätta bygga bolaget, säger Persson.

K-Fast Kilens fastighetsbestånd per den 30 september 2025 uppgick till cirka 39.790 kvm bostäder och lokaler med ett totalt marknadsvärde om 1.695,0 mkr. Därutöver hade bolaget 679 lägenheter under byggnation och 405 lägenheter under projektutveckling till ett totalt förväntat marknadsvärde om cirka 3.067,0 mkr.