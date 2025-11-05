K-Fastigheter köper i Göteborg – och ingår jv

K-Fastigheter köper byggrätter i Göteborg och bildar jv tillsammans Alhem Fastigheter AB. Tillsammans ska duon utveckla cirka 260 hyresrätter samt lokaler i Björlanda på Hisingen.

K-Fastigheter har förvärvat byggrätter för byggnation av hyreslägenheter i Göteborg genom att förvärva 50 procent av aktierna i det bolag som utvecklar fastigheterna Göteborg Björlanda 3:72, 3:75, 3:76 och 3:77. På fastigheterna avser K-Fastigheter tillsammans med Alhem Fastigheter AB att bygga cirka 260 hyreslägenheter samt lokaler. Lagakraftvunnen detaljplan finns och lagakraftvunnet bygglov finns för fastigheterna Göteborg Björlanda 3:72 samt 3:75.

På fastigheterna i Björlanda på Hisingen avser K-Fastigheter och Alhem Fastigheter AB att uppföra cirka 260 hyresrätter samt två lokaler med en förväntad total uthyrningsbar area om 16.265 kvm. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till 45,7 mkr. Därutöver kommer en butikslokal att uppföras på en av fastigheterna som genom 3D-fastighetsbildning kommer att ägas av ICA Fastigheter.

– Detta är ett spännande projekt på en expansiv marknad. Vi ser fram emot att inleda ett partnerskap tillsammans med Alhem Fastigheter AB för att utveckla och realisera detta projekt där de sista byggloven kommer att gälla vårt egenutvecklade koncepthus Lamellhus, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

– Jag är mycket glad att vi nu förverkligar Björlanda Ängar tillsammans med K-Fastigheter och bildar detta strategiska jv. Det är ett projekt med stor potential och jag ser fram emot både samarbetet och att bidra till utvecklingen av Göteborgs framtida bostadsmarknad, säger Jacob Hallberg, vd Alhem Fastigheter AB.

Tillträde kommer ske etappvis, med planerad byggstart för de bygglovsgivna fastigheterna under första kvartalet 2026. Beräknad byggtid för samtliga etapper uppgår till cirka 24 månader. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 71,5 mkr.