K-Fast har funnit köpare till danska fastigheter

Sedan i september har K-Fastigheter undersökt möjligheterna att sälja en fastighetsportfölj i Danmark.

Nu har man nått fram till en avsiktsförklaring med en institutionell investerare rörande försäljning av portföljen.

Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1.070 mkr. Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid utgången av fjärde kvartalet 2023 till 1.145 mkr och det innebär således att priset hamnade drygt 6 procent under det redovisade värdet vid årsskiftet.

Nu sker en teknisk och ekonomisk due diligence och under förutsättning av att parterna ingår bindande överlåtelseavtal förväntas K-Fast frånträda fastigheterna under andra kvartalet 2024.

Syftet med avyttringen är att stärka balansräkningen och för att fortsatt kunna förvärva byggrätter och byggstarta nya projekt.