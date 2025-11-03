JVAB flyttar kontoret till AL:s Bas Barkarby

Atrium Ljungberg tecknade i september hyresavtal med byggföretaget JVAB för nytt huvudkontor i Bas Barkarby. Avtalet omfattar totalt 1.100 kvm.

JVAB (Järfälla VA- & Byggentreprenad AB) är ett etablerat byggföretag med stark lokal förankring i Järfälla. Bolaget har varit verksamt sedan 1985, med expertis inom byggnation av vägar, vatten- och avloppsanläggningar samt diverse infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Med drygt 300 medarbetare och en omsättning på över två mdkr bidrar JVAB till att bygga samhällsviktig infrastruktur.

– Vi har växt ur våra nuvarande kontorslokaler och är därför mycket glada över att ha ingått ett kontrakt med Atrium Ljungberg. Vi ser fram emot att tillsammans med Affärslogik skapa en attraktiv arbetsplats med goda förutsättningar att stärka företagskulturen och varumärket, säger Edvard Söderman, vd JVAB.

Bas Barkarby med sina 14 våningar slog upp sina portar i januari 2022, mitt i Barkarbystaden som är ett av Stockholms mest expansiva områden. Läget är strategiskt nära Arlanda och precis intill E18, pendeltåg och den kommande tunnelbanestationen. Bas Barkarby är ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, lärande och hälsa. I huset ryms förutom kontor även multisporthall, Black Box för konferenser, restauranger, vårdcentral och gymnasieskola. Barkarby växer i snabb takt för att kunna rymma 30 000 invånare och redan idag bor och verkar cirka 7 000 personer i stadsdelen.

– Det känns väldigt roligt att kunna välkomna JVAB till Bas Barkarby. Deras starka koppling till området gör etableringen extra betydelsefull, och det känns fint att få vara en del av deras fortsatta utveckling i Järfälla, säger Alexander Yü, Leasing manager på Atrium Ljungberg. Bas Barkarby är en öppen mötesplats med verksamheter och service för hela Järfälla, och JVABs närvaro stärker ytterligare fastighetens roll som ett centralt nav i stadsdelen, avslutar Alexander Yü.

