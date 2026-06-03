JV säljer vårdboende i Gävle till Northern Horizon

Ett samarbete mellan Norrviken Fastigheter, KIAB Fastigheter, och SEHED Invest har avyttrat vård- och omsorgsboendet Villa Hagström i Gävle till Northern Horizon.

Byggnaden, som för närvarande är under uppförande, utvecklas som ett särskilt boende för äldre (SÄBO) i stadsdelen Hagaström i Gävle. Entreprenaden utförs av SEHED Bygg Gävleborg och fastigheten är fullt uthyrd till Vardaga Äldreomsorg genom ett 15-årigt hyresavtal som löper från tillträdesdagen.

Vård- och omsorgsboendet omfattar cirka 5 500 kvadratmeter och kommer att erbjuda 80 moderna lägenheter fördelade över fyra våningar. Utöver boendedelen kommer byggnaden att erbjuda många uppskattade kvalitéer, däribland gym, sportbar och växthus. Den yttre miljön utgör en stor grön gård som får en central och kvalitativ viktig roll, såväl för de boende som personal.

Äldreboendet beräknas stå färdigt för inflyttning under våren 2027. I samband med färdigställandetkommer även Northern Horizon att tillträda fastigheten.

Projektet präglas av högt ställda hållbarhetsambitioner. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och uppnå Energiklass B. Genom energieffektiva lösningar skapas goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar drift med låg klimatpåverkan.

Helax Capital Markets agerade säljrådgivare i transaktionen, medan Skierfe Advokatfirma var säljarens legala rådgivare.

Köparen biträddes av Mannheimer Swartling Advokatbyrå och JLL var teknisk rådgivare.