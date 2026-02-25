Junger lämnar över vd-stolen i Winn till Keller

Styrelsen för Winn Hotel Group har beslutat att genomföra ett planerat vd-skifte. Efter nära 22 år som vd och koncernchef lämnar Anders Junger över ledarskapet till Per Keller, som tillträder rollen som vd och koncernchef den 1 mars 2026.

Beslutet är resultatet av en längre dialog mellan styrelsen och Anders kring succession och långsiktigt ledarskap. Skiftet markerar både en naturlig övergång och starten på ett nytt kapitel i koncernens utveckling.

Sedan Anders Junger tillträdde som vd i augusti 2004 har Winn Hotel Group genomgått en omfattande tillväxtresa. Under hans ledarskap har koncernen utvecklats från en mindre hotellgrupp till en etablerad och respekterad aktör på den svenska hotellmarknaden. Portföljen har breddats och stärkts, med en kombination av internationella varumärken och egna destinationshotell.

Med Per Keller som ny vd och koncernchef inleder Winn Hotel Group nästa fas i sin utveckling. Per har under de senaste 1,5 åren varit COO i koncernen och har dessförinnan varit vd för Såstaholm. Han är väl insatt i koncernens strategi, verksamhet och kultur och har varit en aktiv del av den operativa och strategiska utvecklingen. Dessförinnan har Per Keller majoriteten av sina verksamma år i besöksnäringen i ledande roller inom bland annat Nordic Hotels & Resorts & Parks & Resorts Scandinavia.

Styrelsen ser ledarskiftet som en viktig del i att ytterligare stärka koncernens position och framtida konkurrenskraft. Under Per Kellers ledning kommer Winn Hotel Group att fortsätta utveckla sitt erbjudande, stärka sina hotell och aktivt positionera sig för att även framöver vara en ledande hotellgrupp inom den svenska besöksnäringen.

— Winn står på en stark grund, och vi ser stora möjligheter framåt. Med kontinuitet i värderingar och kultur, kombinerat med ett tydligt framtidsfokus, är vi väl rustade för nästa steg, säger Svein Arild Steen-Mevold, Styrelseordförande, Winn Hotel Group AB.