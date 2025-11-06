Jula öppnar butik i G&K Blanks nyförvärv

Jula öppnar butik i G&K Blanks Fastigheters, som ingår i Jula-koncernen, nyförvärvade fastighet Kardanen 13 i Mariebergs handelsområde i Örebro.

– Det känns verkligen roligt att vi får möjlighet att öppna ett nytt varuhus på Örebros bästa handelsplats. Vi ser fram emot att stärka Julas närvaro i regionen och bli ännu mer tillgängliga för våra kunder. Vi vill göra det enkelt för fler att handla vårt breda sortiment, alltid till låga priser. Vi hoppas kunna öppna så snart som möjligt och gläds åt att få välkomna både nya och återkommande kunder, säger Julas vd, Johan Sjöhagra.

Boglundsängen ligger strategiskt i norra Örebro med direkt anslutning till E20 och Västerleden. Området har under de senaste åren utvecklats till ett starkt handelsnav med många välkända aktörer.

– Vi har följt den här fastigheten under en längre tid och sett en stor potential i det här fantastiska läget. Därför känns det väldigt bra att vi nu har kunnat förvärva den. Det här är ytterligare ett steg i vår långsiktiga strategi att utveckla attraktiva handelsplatser och stärka Julas närvaro i Sverige. Vi ser också fram emot att välkomna fler hyresgäster inom det närmaste, säger Karl-Johan Blank, ägare Jula Holdingkoncernen.

Förvärvet av Kardanen 13 är ett viktigt steg i G&K Blanks Fastigheters vision att skapa levande och framgångsrika handelsområden. Boglundsängen är ett område med stark tillväxtpotential, och tillsammans med lokala aktörer vill man utveckla en destination som lockar både kunder och nya etableringar.

Med Julas etablering tar området ett rejält kliv framåt och blir ännu mer attraktivt för handel. Fastigheten erbjuder dessutom lediga lokaler – en möjlighet för fler starka varumärken att etablera sig i ett område med hög kundfrekvens och ett dynamiskt handelsutbud.

Det nya Jula-varuhuset får Systembolaget som närmsta granne. I Boglundsängen finns redan flera välkända aktörer som Mio, Rusta, Jysk, Arken Zoo, Eurostop, Plantagen och Ica Maxi. Området kompletteras av restaurangkedjor som Max och ChopChop.

