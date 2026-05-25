Annica Ånäs.

Jubel hos Atrium Ljungberg – bolagets största uthyrning

Hos Atrium Ljungberg är det förstås jubel efter den stora uthyrningen om hela 58 000 kvm till Ericsson i tre projektfastigheter i Hagastaden. Det är bolagets största uthyrning. – Vi har med den här uthyrningen säkrat tre projektfastigheter och det är väldigt roligt att nu kunna berätta det här, säger Annica Ånäs till Fastighetsvärlden.

– Vi har haft en dialog under ganska lång tid som nu har resulterat i det här fantastiska avtalet som är 15-årigt. Vi har med den här uthyrningen säkrat tre projektfastigheter och det är väldigt roligt att nu kunna berätta det här, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg till Fastighetsvärlden.

Det har inte, enligt henne, varit aktuellt med förhyrningar för Ericsson i Sickla eller i Slakthusområdet.

För att det här skulle kunna bli av blev Stockholms stad en pusselbit när man gjorde om detaljplanen för det hotell som var planerat att byggas i området, till kontor.

– Ericsson har velat ha den här kritiska massan i antal kvadratmeter. Och vi fick möjlighet att kroka arm med Stockholms stad för att möjliggöra den här affären. Staden har varit en möjliggörare för att säkra att det här viktiga företaget blir kvar i Stockholm, säger hon.

Uthyrningen till Ericsson är enligt Fastighetsvärldens topplista över kontorsuthyrningar årets största.

Uthyrningen är också Atrium Ljungbergs största. Näst störst är den till SKH, Stockholms konstnärliga högskola som tecknades 2021 för 22 000 kvm i Slakthusområdet.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

