JSR köper mer från Arlandastad Group

Arlandastad Group har tecknat avtal med JSR om försäljning av 15 701 kvm byggrätter i Arlandastad. Köpeskillingen uppgår till 78,5 mkr motsvarande ett underliggande byggrättsvärde om 5 000 kr per kvm. Affären fullföljer den avsiktsförklaring (LOI) som kommunicerades i februari 2025, men omfattningen har efter förhandling utökats med 2 700 kvm.

Transaktionen i korthet: Köpare: JSR

Plats: Arlandastad

Byggrätter: 15 701 kvm

Underliggande byggrättsvärde: 5 000 kr/kvm

Köpeskilling: 78,5 mkr

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Affären visar hur Arlandastad Group genom långsiktigt värdeskapande och partnerskap realiserar värden i markportföljen och därigenom skapar intäkter och kassaflöden.

JSR, som äger och förvaltar industrifastigheter i Stockholmsregionen, planerar att uppföra en modern logistikfastighet på den förvärvade marken, strategiskt belägen i direkt anslutning till E4 och med närhet till Arlanda. Områdets läge ger goda förutsättningar för effektiva transport- och logistiklösningar för JSR:s kunder.

– Den här affären illustrerar väl hur vi arbetar: Vi utvecklar och förädlar stora markområden över tid, för att i rätt skede kunna genomföra affärer med stabila, långsiktiga aktörer. På så sätt omvandlar vi vår projektportfölj till intäkter och kassaflöden som kan ligga till grund för utdelning till våra ägare, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.

Affären ligger i linje med Arlandastad Groups strategi att successivt omvandla den omfattande projektportföljen till intäkter och kassaflöden genom försäljning av mark och byggrätter till långsiktiga partners, samtidigt som bolaget fortsätter att utveckla området med kompletterande projekt och etableringar. Transaktionen bedöms ge ett positivt resultatbidrag vid tillträde och bidrar till intjäningen under andra kvartalet 2026.