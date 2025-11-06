Stäket, flygvy. JSR Fastigheter.

JSR Fastigheter satsar på 2 miljarder

JSR Fastigheter tar första spadtaget under fredagen till två byggnader om cirka 5.000 kvm på mark om 11.000 kvm i Stäket i Järfälla kommun. Marken förvärvades i april 2025 för 40 mkr.

Samuel Beckstrand, vd för JSR Fastigheter.
Marken på Allmänningsvägen, Häradsallmänning 1:19 och 1:20, köptes av JSR Fastigheter i april 2025 av en privat fastighetsägare. Köpeskillingen var 40 miljoner kronor och nu investeras ytterligare 50 miljoner kronor för de två byggnaderna som ska uppföras på marken.

Hyresavtal är skrivna med fyra hyresgäster där Thermo King, NTM och Botek, som alla arbetar inom lastbilssegmentet, tillsammans skapar synergieffekter sinsemellan.

– Vi bygger inte på spekulation utan vi börjar alltid bygga först när vi har avtal är skrivna, säger Samuel Beckstrand, vd för JSR Fastigheter.

Med på spadtaget som sker under fredagen är förutom bolaget, hyresgästerna och representanter från Järfälla kommun närvarande.

– I Stäket är vi framför allt är vi glada över våra hyresgäster som är marknadsledande inom sina segment. De är en viktig del av samhällsbyggandet genom de tjänster de erbjuder både kommun och privata aktörer. Vi har helt enkel blivit bra på att etablera starka bolag i strategiska lägen.

JSR Fastigheter grundades 2018 och totalt har det i dag 65.000 kvm totalt där 12 av 13 fastigheter ligger i Stockholmsområdet. En fastighet ligger i Skellefteå, om 22.000 kvm. Den köptes när området var i ropet och var uthyrd till en stor aktör, som lade ner under Northvolt-krisen. I dag är halva fastigheten uthyrd, och enligt Samuel Beckstrand är det trots allt en bra investering.

Bolaget bildades med pengar som kom från Samuel Beckstrands bolag som byggde industri-brf:er. Under fyra år byggde han upp 50.000 kvm och av de projekten byggdes en kassa upp som han ville förvalta på ett bra sätt, därav JSR Fastigheter.

I dag har bolaget ungefär en miljard i förvaltning och räknar med att ha 2 miljarder inom fem år. Bolaget är intresserade av att bredda sin portfölj till utanför Stockholmsområdet.

– Mälardalen är intressant – Enköping, Nyköping och även Uppsala. Vi kan inte stirra oss blinda på Stockholm, säger Samuel Beckstrand.

Under året har JSR Fastigheter gjort fem förvärv, varav en ligger i Tyresö, Solkraften 2. Fastigheten om cirka 5.000 kvm är fullt uthyrd till återvinningsaktören Liselotte Lööf på ett 12-årigt avtal.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

