JSR Fastigheter köper i Västerhaninge

JSR Fastigheter har genomfört ett strategiskt förvärv av industrifastigheten Nödesta 17:3, belägen i Västerhaninge. Fastigheten omfattar 6.600 kvm och stärker bolagets växande portfölj av industri- och lättindustrifastigheter i Stockholmsregionen. Fastigheten är fullt uthyrd.

Annons

Läs även

Förvärvet är en viktig del av JSR:s långsiktiga strategi att utveckla och förvalta moderna, flexibla och hållbara lokaler anpassade för industriella verksamheter.

I samband med förvärvet etablerar sig Atracco, ett av Sveriges ledande företag inom bildemontering och återvinning av bildelar, i fastigheten. Atracco kommer att använda lokalerna för sin demonterings- och logistikverksamhet, vilket bidrar till en mer cirkulär och resurseffektiv fordonsindustri.

– Vi är mycket glada över att välkomna Atracco till Nödesta 17:3. Deras verksamhet ligger helt i linje med vår ambition att fylla våra fastigheter med långsiktiga och hållbara verksamheter, säger Samuel Beckstrand på JSR Fastigheter.

JSR Fastigheter är ett växande fastighetsbolag med fokus på industri-, lager- och verksamhetsfastigheter i Stockholmsregionen pch ett långsiktigt ägarperspektiv.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:10

EQT säljer blågul portfölj om 33 fastigheter

Omfattar totalt 154.000 kvm. Köparens andra investering i Sverige.

Newsflash

Idag kl. 08:04

Corem räddar kvar Ericsson

Lättnad för Corem när Ericsson förlänger 39.000 kvm.

Arnhult: ”Väldigt skönt”

Vasakronan ännu inte i mål med Ericsson

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

”Planerna lever i allra högsta grad”

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

”Vi behöver hitta en riskfördelning”

Emelie Mannheimer, vd United Spaces, om att coworking skapar attraktivitet i fastigheter och att fastighetsägare och coworkingaktörer måste hitta en väg framåt för att stärka varandras affärer.

Areim bakom stort köp ute i Europa

Den uthyrningsbara ytan uppgår till 424.000 kvm.

SLP köper för 1,1 mdr

66.000 kvm förvärvas för 1.111 miljoner kronor. FV berättar om fastigheterna.

Så har SLP köpt för 4 mdr i år – vd:n om planen framåt
Topplista

Mäktigast 2025 – årets nykomling korad

Nu redovisas placeringarna 11–50.

McDonalds redo för comeback i city

”Aggressiv expansionsfas”. De aktuella lägena. Planerna de kommande åren. Ny strategi. Tuff konkurrens i MoS.

25 nya öppningar på Westfield Mall of Scandinavia

”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.

Coworking-vd lämnar – CFO tar vid

Lämnar vd-rollen efter snart fyra år.

Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.

Stort fotbollscenter i Kista – istället för ny mässa?

Stora ytor. Kan ge området ett nytt innehåll. Se kartor och läs om volymer.

”Planerna lever i allra högsta grad”

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

Uppgifter kring Ericssons stora besked om Kista

Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser

Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.

Niam säljer i Skåne för 485 mkr

13 fastigheter ingår i transaktionen.

Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer

Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.

”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”

Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.

Nya Lynea utökar med 08-köp

Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.

 Tillbaka till förstasidan