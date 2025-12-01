JSR Fastigheter köper i Västerhaninge

JSR Fastigheter har genomfört ett strategiskt förvärv av industrifastigheten Nödesta 17:3, belägen i Västerhaninge. Fastigheten omfattar 6.600 kvm och stärker bolagets växande portfölj av industri- och lättindustrifastigheter i Stockholmsregionen. Fastigheten är fullt uthyrd.

Läs även JSR Fastigheter satsar på 2 miljarder

Förvärvet är en viktig del av JSR:s långsiktiga strategi att utveckla och förvalta moderna, flexibla och hållbara lokaler anpassade för industriella verksamheter.

I samband med förvärvet etablerar sig Atracco, ett av Sveriges ledande företag inom bildemontering och återvinning av bildelar, i fastigheten. Atracco kommer att använda lokalerna för sin demonterings- och logistikverksamhet, vilket bidrar till en mer cirkulär och resurseffektiv fordonsindustri.

– Vi är mycket glada över att välkomna Atracco till Nödesta 17:3. Deras verksamhet ligger helt i linje med vår ambition att fylla våra fastigheter med långsiktiga och hållbara verksamheter, säger Samuel Beckstrand på JSR Fastigheter.

JSR Fastigheter är ett växande fastighetsbolag med fokus på industri-, lager- och verksamhetsfastigheter i Stockholmsregionen pch ett långsiktigt ägarperspektiv.