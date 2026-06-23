Jörgen Holmlund: ”Vi tittar på Ryssland med fel ögon”

Hur påverkas fastighetsbranschen och samhället i stort av den ryska statens organiserade brottslighet i Sverige? Vilka säkerhetsåtgärder är nödvändiga? Det pratade säkerhetsexperten Jörgen Holmlund om på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Ryskt ägande av fastigheter och företag i Sverige är inget nytt. Särskilt inte köp av fastigheter som ligger nära svensk infrastruktur.

Men sedan februari 2022, när Ryssland invaderade Ukraina, finns en annan arena att diskutera detta, menade Jörgen Holmlund på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

Han tog ett exempel från Karlskoga, där det finns tung försvarsindustriproduktion.

– Om man vet att en rysk person har köpt en sommarstuga nära ett artilleriregemente i Karlskoga, vilket ingen vanlig människa gör, då ska man reagera, sade Jörgen Holmlund.

För fastighetsbranschen gäller det att vara alert, göra sina säkerhetskontroller och fråga sig: Vem gör vi affärer med? Vem är egentlig huvudman bakom bolaget? Vilka underleverantörer finns det? Har vi koll på våra processer?

– Vi ser på Ryssland på ett västerländskt sätt. Ryssland är en kleptokrati. De saknar struktur för att förstå vad en demokrati är. En fungerande statsregim dödar inte sina medborgare. Vi tittar inte på Ryssland med rätt ögon, sade Jörgen Holmlund vidare.

Räcker det att göra en säkerhetsprövning?

– Man behöver skapa en gedigen säkerhetskultur, från misstanke till rapporteringssystem. Säkerhetskontrollerna av personalen måste vara återkommande. Då gör man det proffsigt, svarade Jörgen Holmlund.