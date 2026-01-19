Jonas Jonsson ny vd för ByggVesta

ByggVestas styrelse har utsett Jonas Jonsson till verkställande direktör från 1 januari 2026, efter en period som tillförordnad vd under Jenny Jonssons föräldraledighet. Utnämningen är ett naturligt steg i bolagets pågående generationsskifte och bekräftar ägarfamiljens fortsatta långsiktiga engagemang i ByggVesta. Jenny Jonsson kommer, efter sin föräldraledighet, att vara fortsatt engagerad i både ByggVesta och i familjens andra engagemang på strategisk nivå.

Som vd kommer Jonas Jonsson att leda bolagets fortsatta utveckling med utgångspunkt i ByggVestas värdegrund och vision med fokus på hållbarhet, långsiktighet och attraktiva boendemiljöer.

Jonas har tidigare varit vd för ByggVestas systerbolag Stellar Holdings, en fastighetsutvecklare och fastighetsägare baserad i Seattle. Han har även tidigare arbetat som techentreprenör och vd för andra bolag.

– Jonas har tagit med värdefulla kunskaper och insikter från den amerikanska fastighets- och finansmarknaden och har snabbt skaffat ett värdefullt kontaktnät i den svenska marknaden. Utnämningen av Jonas Jonsson till vd, säkerställer därför både kontinuitet och framåtblick och öppnar upp för nya strategiska möjligheter och samarbeten, kommenterar styrelsens ordförande Agneta Jacobsson.

– Som vd vill jag fortsätta skapa långsiktiga värden tillsammans med våra medarbetare och partners genom att utveckla hållbara och väl utformade hem som människor känner stolthet av att bo i. Med ByggVestas starka värderingar, nya perspektiv och nära samarbeten kan vi stärka vårt bidrag till både lokalsamhällen och bostadsmarknaden över tid, säger Jonas Jonsson, vd ByggVesta.