Jokes Aside öppnar i Moodkvarteret

Efter att i två år letat efter en lokal för att ersätta hyllade A bar called Gemma på Grev Turegatan 30 slog Johan Evers till på en fyra gånger större lokal i Moodkvarteret, hos AMF Fastigheter. I lokalerna fanns tidigare Espresso House. Om en vecka ska den nya baren, Jokes Aside, öppna och man har lagt rejäl kraft på materialval i inredningen. – Det här ska bli en institution. Jag ska bli gammal här, säger Johan Evers.

Han berättar för FV att han och kollegan Emma Wili-Blomé besökt 25-30 potentiella lokaler och kommit till ett antal diskussioner om hyresavtal. Fokuset har funnits i östra och mellersta city, dels för att den tidigare målgruppen lätt ska hitta dit, dels för att den stora gruppen internationella gäster ska kunna göra samma sak.

Jokes Aside öppnar den 24 juni på Regeringsgatan 52, som är en del av Mood-kvarteren.

– Vi ska bidra till att det blir ett självklart stråk att ta sig dit. Vi är modiga, säger Johan Evers som rankats som en av världens tio bästa bartenders och som tidigare jobbat hos kända krögare som Melker Andersson och Björn Frantzén men som sedan några år kört eget.

Lokalen är på 182 kvadratmeter.

I ett centralt hörnläge i Moodkvarteret i Stockholm öppnar nu alltså en ny cocktailbar som ska ta plats på den internationella barscenen – Jokes Aside. Bakom satsningen står ett av Sveriges mest meriterade barteam, Johan Evers och Emma Wili-Blomé, i samarbete med AMF Fastigheter och den svenska möbeltillverkaren VERK.

Baren har vuxit fram utifrån en tydlig ambition: att visa hur hållbar gestaltning kan driva estetik, innovation och upplevelse.

Jokes Aside, det senaste tillskottet i Moodkvarterets breda restaurang- och barutbud, är en plats där hantverk, lekfullhet och kreativitet står i centrum.

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– Vi har velat skapa en cocktailbar i världsklass som inte bara tillför något till Stockholm, utan som också kan hävda sig internationellt. En plats där upplevelsen och känslan samspelar och där varje detalj bidrar till helheten. Resultatet är en unik plats där känslan av gediget hantverk och omsorgsfullt valda material bokstavligen sitter i väggarna, säger Johan Evers, bartender och grundare av Jokes Aside.

Jokes Aside är resultatet av ett nära trepartssamarbete mellan Johan Evers samt Emma Wili-Blomé, AMF Fastigheter och den svenska möbeltillverkaren VERK, med en gemensam ambition att tänja på gränserna för hur en bar kan utvecklas, byggas och gestaltas. Projektet har haft ett tydligt fokus på att så långt som möjligt använda svenska material, vilket har präglat bygg- och designprocessen och det färdiga uttrycket. Resultatet är en miljö där materialens ursprung är en del av den övergripande upplevelsen.

Genom att arbeta med lokala material och leverantörer kombineras också flera viktiga aspekter: minskad klimatpåverkan, ökad transparens i produktionen och ett aktivt bidrag till svensk industri och hantverk. Arbetet har synliggjort hur komplext det är att bygga mer hållbart i praktiken genom att välja lokala material.

– Det som har drivit AMF Fastigheter i det här arbetet har varit övertygelsen om att branschen behöver förändras. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett ansvar att utmana normen för det är där utveckling och nytänkande sker. Genom att utmana dagens materialval, arbetssätt och samarbeten kan vi flytta gränserna framåt, både för oss själva och branschen i stort, säger Tove Törneman, projektchef på AMF Fastigheter.

Samarbetet är ovanligt i sin form men centralt för projektets framgång och visar vad som är möjligt när olika kompetenser möts och utmanar etablerade arbetssätt.

– Det här är första gången vi gör ett samarbete i den här skalan, och det har gett oss flera nya insikter. Tillsammans med en aktör som AMF Fastigheter kan vi visa att det faktiskt går att arbeta på det här sättet – och samtidigt ställa frågan varför fler inte gör det. Förhoppningen är att sätta det här i ett större sammanhang och bidra till förändring, säger Simon Anund, en av grundarna till VERK.

Exempel på svenska material:

Golvet i barytorna är belagt med kolmårdsmarmor, medan golvet på WC är av älvdalskvartsit.

Väggarna är putsade med lera som färgats med kimrök.

Innerväggen mellan den stora bardelen och chambre séparée är murad i svenskt tegel med svenskt murbruk. Även andra rumsavskiljare, ståbord och sittbänkar är utförda i tegel.

Dörren i tegelväggen är tillverkad av svensk ek, liksom sittplatser, ryggstöd i soffor, bordsskivor, bardisken, backbaren och övriga möbler.

Stänkskyddet i baren är av rostfritt stål.

Installationszonen i baren, innanför tegelväggen, är byggd av en svensk spånskiva med liknande densitet som MDF. Samma material har även använts i andra delar av inredningen och målats med lerfärg pigmenterad med kimrök.

Dynor i sittmöblerna är klädda med svenskt ulltyg eller läder. Möblerna är stoppade med svensk nålfilt av fårull.

Källa: AMF Fastigheter