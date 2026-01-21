John Mattson, Fyrkanten 5, Lidingö
Vy från Larsbergsvägen med parkeringshuset, fotbollsplan och bebyggelsen i Larsberg. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.

John Mattson vill bygga 89 bostäder på Lidingö

Fastigheten Fyrtornet 5 på Larsbergsvägen på Lidingö är i dag ett parkeringshus. Det vill fastighetsägaren John Mattson riva för att göra plats för tre nya hus med 89 bostadsrätter, skriver Mitt i. Nu går planen ut på granskning.

Planen är att tre bostadshus med totalt 89 bostadsrätter ska byggas där det nuvarande garaget står i dag. Under byggnaden planeras för ett nytt garage i två plan. Planområdet har en yta om cirka 5.200 kvm.

John Mattson, Fyrkanten 5, Lidingö.
Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.

De nya byggnaderna ska placeras och utformas så att siktlinjer skapas mellan byggnaderna så att befintliga lägenheter påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Dagens parkeringshus med slutna fasader och höga sockel mot Dalénum och fotbollsplanen skapar, enligt planbeskrivningen, en otrygghet i området, och den nya bebyggelsen ska bidra till en ökad trygghet i området.

Planen ska möjliggöra infart till de tre punkthusen genom att en väg som i dag är kvartersmark planläggs som allmän plats. Planen ska även möjliggöra en ny transformatorstation inom planområdet. Mot väster planeras det för fem våningar och mot öster tre våningar.

John Mattson, Fyrkanten 5, Lidingö
Den nya bebyggelsen inom planområdet har ett lägre antal våningar än den befintliga bebyggelsen i Larsberg för att tydligt underordna sig den äldre bebyggelsen. Tegel är det dominerande fasadmaterialet i Larsberg, varför även de nya byggnaderna kommer att byggas i tegel, dock med en något annorlunda nyans.

Nu går planen ut för granskning, och planeras gå vidare för antagande i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2026.

John Mattson, Lidingö, Fyrkanten 5
Vy från vägen väster om parkeringshuset upp mot Larsbergs skola. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Parkeringshuset sett från söder, som det ser ut i dag.
John Mattson, Fyrkanten 5, Lidingö.
Parkeringshuset sett från Agavägen, som det ser ut i dag.
