John Mattson säljer till Patriam i Nacka

John Mattson säljer fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka.Priset är 73 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är bostadsutvecklaren Patriam som kallar fastighetn ett drömprojekt.

Projektet omfattar ca 28 bostäder. Läget, där staden möter skärgården, skapar förutsättningar för ett boende med stark koppling till vattnet, vyer över inloppet och Djurgården samt tydliga referenser till platsens industrihistoria, skriver Patriam i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket stolta över att idag tillträda Finnboda. Det är ett ovanligt projekt, både vad gäller läge och innehåll, och är helt i linje med vår ambition att utveckla bostäder med stark identitet, höga kvalitets- och hållbarhetskrav över tid, kommenterar Andreas Holmberg, VD för Patriam.

Sicklaön 37:46 utgörs av en kontorsfastighet med en total uthyrbara area om cirka 1 300 kvadratmeter. En lagakraftvunnen detaljplan finns på fastigheten med en tillkommande byggrätt om cirka 1 300 kvadratmeter bostäder. Fastigheten är vakant på tillträdesdagen.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per tredje kvartalet 2025 med 3 miljoner kronor eller 3,8%. Avdrag för latent skatt uppgår till 5,15%. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka -1 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. Nettolikvideffekten uppgår till 69 miljoner kronor. En realiserad värdeförändring kommer att redovisas för det fjärde kvartalet 2025.

​

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– John Mattson kommer framöver successivt att öka nyproduktionen av bostäder mot vårt långsiktiga mål om att produktionsstarta 250 lägenheter per år. Vårt fokus kommer då att ligga på rationella hyresrättsprojekt för vår egen förvaltning. Genom avyttringen av fastigheten renodlar vi vår byggrättsportfölj mot denna typ av projekt. Vi är övertygande om att Patriam är rätt aktörer att genomföra detta unika och attraktiva bostadsrättsprojekt i Nacka, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Emilia S Adolfsson, Marknads- och försäljningschef på Patriam:

”Det här är ett drömprojekt har vi spanat på under lång tid, och som nu äntligen blir verklighet. Läget är helt unikt och kombinationen av vatten, arkitektur och innehåll gör projektet i Finnboda till något alldeles extra. De kunder som flyttar in här kommer att få ett boende utöver det vanliga – ett hem som helt enkelt inte går att jämföra med något annat”.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 18 december 2025.

Wigge & Partners har varit säljarens legala rådgivare i transaktionen.