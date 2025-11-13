John Mattson säljer i Hägersten

John Mattson har träffat avtal om försäljning av bostadsfastigheten Faktorn 7 i Hägersten i Stockholm till en brf. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 74 miljoner kronor.

Fastigheten, Faktorn 7, innehåller 24 lägenheter och har en total uthyrbar area om cirka 1.400 kvadratmeter varav bostäderna utgör 97 procent. Hyresvärdet för fastigheten uppgår till 2,7 miljoner kronor.

Fastighetsvärdet om 74 miljoner kronor  överstiger bokfört värde per tredje kvartalet 2025 med 6 miljoner kronor eller 9,2%. Köparen står för stämpelskatten och inget avdrag för latent skatt görs. Initial direktavkastning baserat på överenskommet fastighetsvärde samt fastighetens prognostiserade driftnetto för 2025 beräknas till 2,5%.

Wigge & Partners och Hedman Modée & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

–Vi utvärderar löpande sammansättningen av vår fastighetsportfölj för selektiva avyttringar i syfte att optimera kapitalanvändningen. Ombildningen sker till premie mot bokfört värde samtidigt som vi återköper John Mattsons aktie som för närvarande värderas till rabatt mot substansvärdet. Affären visar även på värdepotentialen i vår fastighetsportfölj, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

​Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 13 november 2025. Köpeskillingen förutsätter att en idag uthyrd lägenhet frigörs efter tillträdet; i annat fall reduceras priset med cirka 1 miljon kronor.

