John Mattson säljer i Gubbängen

John Mattson har träffat avtal om försäljning av tomträtten Gradhyveln 2 i Gubbängen, Södra Stockholm. Det är bolagets tredje avyttring sedan i november 2025. Liksom tidigare är köparen en nybildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 59 miljoner kronor.

Hedman Modée & Partners och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

Gradhyveln 2 utgörs av 25 lägenheter med en total uthyrbara area om cirka 1.431 kvadratmeter varav bostäder utgör 99 procent. Hyresvärdet för fastigheten uppgår till 2,8 miljoner kronor.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 59 miljoner kronor, vilket överstiger bokfört värde per tredje kvartalet 2025 med cirka 6 miljoner kronor eller 11,1%. Köparen står för stämpelskatten och inget avdrag för latent skatt görs. Initial direktavkastning baserat på överenskommet fastighetsvärde samt fastighetens prognostiserade driftnetto för 2026 beräknas till 2,8%. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka 5 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. Nettolikvideffekten uppgår till 37 miljoner kronor. En realiserad värdeförändring kommer att redovisas för det första kvartalet 2026.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

​

– Vi genomför vår tredje ombildning på kort tid. Samtliga ombildningar har skett till premie mot bokförda värden, vilket visar på värdepotentialen i vår fastighetsportfölj. Genom ombildningarna har några av bolagets mest lågavkastande tillgångar avyttrats samtidigt som vi fortsätter att frigöra kapital för investeringar med högre avkastning i syfte att öka bolagets kassaflöde och förvaltningsresultatet per aktie, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 29 januari 2026.