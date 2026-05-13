John Mattson köper för 800 mkr i Uppsala från Niam

John Mattson har tecknat avtal med Niam om förvärv av 318 lägenheter i Uppsala. I och med det här förvärvet tar John Mattson steget utanför Stockholms närförorter och etablerar sig i Uppsala.  priset är 800 miljoner kronor.

Savills var rådgivare till säljaren.

Samtidigt meddelar bolaget att styrelsen beslutat om att inleda ett nytt återköpsprogram av den egna aktien upp till ett värde av 100 mkr fram till nästa årsstämma.

​Förvärvet sker genom en bolagsaffär till en köpeskilling som uppgår till 221 miljoner kronor. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 803 miljoner kronor och ett avdrag för uppskjuten skatt om 19,0 miljoner kronor. Säljare är Niam. Affären kommer finansieras genom upplåning i bank. Tillträdet sker den 1 juni 2026.

Förvärvet omfattar totalt 13 862 kvadratmeter uthyrbar area fördelade på fyra fastigheter huvudsakligen bestående av hyresbostäder. Fastigheterna är belägna i området Senapsfabriken som är en del av Industristaden i centrala Uppsala. Byggnaderna är uppförda år 2021.

John Mattsons strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och det nya beståndet i Uppsala kommer succesivt införlivas i den befintliga förvaltningsorganisationen.

– Genom förvärvet etablerar vi oss i Uppsala, en marknad med stark befolkningstillväxt och attraktiv riskjusterad avkastning. Affären är en unik möjlighet att förvärva fastigheter i ett av Uppsalas absolut bästa lägen. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Uppsala centrum och centralstation. Affären är en del i vårt arbete med att öka den riskjusterade avkastningen och stärka förvaltningsresultatet per aktie. Under senare tid har ombildningar genomförts där några av bolagets mest lågavkastande fastigheter avyttrats för att frigöra investeringsutrymme för investeringar med högre avkastning, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Styrelsen har beslutat om återköp upp till ett sammanlagt belopp om 100 miljoner kronor under perioden fram till årsstämman 2027. Återköp får enbart ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och i övrigt i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande uppgår till 75 008 629. John Mattson innehar per samma datum inga egna aktier.

– Många fastighetsaktier handlas för närvarande med rabatt, John Mattson är inget undantag. Mot denna bakgrund utgör återköp av John Mattsons aktie en attraktiv kapitalallokering. Styrelsen har därför beslutat om att vår plan för tillväxt med investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion samt förvärv av förvaltningsfastigheter kompletteras med återköp av aktier, i syfte att ytterligare skapa värde för våra aktieägare. Att vi kan genomföra förvärvet i Uppsala och samtidigt inleda återköp visar på bolagets finansiella styrka, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Wigge & Partners har varit John Mattsons legala rådgivare i transaktionen.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

