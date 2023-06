John Fredriksen fortsätter att öka i Fabege

Den norske miljardären John Fredriksen har fortsatt öka sitt innehav i Fabege under maj, uppger nyhetsbyrån Direkt. Fredriksen är näst största ägare i Fabege.

Fredriksen, som är mest känd inom olje- och rederibranschen, har även flera fastighetsinvesteringar sedan tidigare. Han fanns tillsammans med Ivar Tollefsen med när Veidekke sålde sin fastighetsutvecklingsverksamhet (senare Nordr) för 7,7 miljarder kronor. Fredriksen finns även med bakom Norwegian Property.

Efter att tidigare inte ägt några aktier i Fabege så flaggade John Fredriksen upp över 5 procent den 4 maj.

Sedan dess har han köpt ytterligare 11,7 miljoner aktier och per den 29 maj kontrollerar norrmannen totalt 28,3 miljoner aktier, motsvarande 8,6 procent av kapital och röster, enligt Holdings.

John Fredriksen befäster därmed sin position som näst största ägare i Fabege bakom Backahill (kontrollerat av familjen Erik Paulsson), som kontrollerar 15,8 procent av kapital och röster i fastighetsbolaget.

Köpen i Fabege, som äger fastigheter för 85 miljarder kronor, sker via bolaget Geveran Trading.

Fredriksen, som är 78 år. har en bakgrund som skeppsredaren och är numera cypriotiska medborgare och bosatt i London. I mitten av 1970 var han med och startade skeppsmäklarfirman Northern Shipping A/S som tjänade stora pengar när man några år senare, till stora risker, fraktade olja från Persiska gulfen under kriget mellan Iran och Irak. Fredriksen styr sitt imperium via bland annat bolaget Hemen Holding. Han äger flera oljetankers och även verksamheter inom fiskodlingar. Han är även konstsamlare.

När han var norsk medborgare listades han som Norges rikaste. Något senare som den nionde rikaste som bodde i Storbritannien. Bloomberg uppgav nyligen att John Fredriksen var god för 80 miljarder kronor.

Den norska olje- och rederimiljardären Fredriksen har sedan tidigare investerat i bland annat Skistar, ett annat bolag kopplat till Paulsson-sfären. han har även fått stor uppmärksamhet nyligen för sitt stora innehav i Norwegian.