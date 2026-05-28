Johanna Gill ny vd på Brunnberg & Forshed

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor tillsätter Johanna Gill som ny vd. Hon tar över efter Staffan Corp som suttit på posten i drygt ett decennium.

Med avstamp i företagets välkända profil inom trädgårdsstäder och bostadsarkitektur vill hon utveckla företagets styrkor och driva en tydligare utveckling mot transformation, ombyggnad och återbruk. Hela tiden med övertygelsen att omsorgen om detaljer och den mänskliga skalan skapar mervärde även i projekt av större skala.

I en tid då resurser, ekonomi och hållbarhet omprövar byggandet i grunden står branschen inför stora utmaningar. Behovet av att använda resurser mer varsamt påverkar inte bara material och teknik, utan också hur arkitektur formas och upplevs.

– Johanna Gill har alla förutsättningar för att leda Brunnberg & Forshed framåt genom de utmaningar och möjligheter som hela branschen står inför, säger Joakim Arvius, styrelsens ordförande.

Johanna Gill är arkitekt och delägare, verksam på Brunnberg & Forshed sedan 2006. Hon är en av kontorets mest erfarna arkitekter framför allt inom bostäder och stadsbyggnad. Hennes arbete präglas av ett tydligt helhetsperspektiv och en förmåga att förena arkitektonisk kvalitet med genomförbarhet och långsiktig hållbarhet.

– Att bygga nytt kommer fortsatt vara viktigt, men framtidens arkitektur handlar i högre grad om att omsorgsfullt arbeta med det redan byggda. Det ställer nya krav på yrket, men öppnar också för en rikare och mer resursmedveten gestaltning. Det ser jag fram emot att utforska tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners, säger Johanna Gill.

Johanna har en aktiv roll i flera betydande stadsbyggnadsprojekt i Stockholmsområdet, däribland Täby Park, Stora Sköndal och Slakthusområdet. Som uppdragsansvarig har hon genomfört flera uppmärksammade bostadsprojekt så som Nacka Grace (Nacka stadsbyggnadsutmärkelse 2024) och Kvarteret Parkliv (nominerat till Täby stadsbyggnadspris 2024).

– Johanna Gill är inte bara skicklig på gestaltning, hon är en exekutiv ledare som ser till att saker händer. Det är mycket positivt att hon går in som bolagets nästa vd. Efter mer än 25 år på bolaget, och ett drygt decennium som vd, känns det både bra och naturligt att lämna över rollen till henne. Jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen, säger Staffan Corp, avgående vd på bolaget.

Staffan Corp väljer att avsluta sitt uppdrag som vd, i styrelsen och på företaget. Ludmilla Larsson avslutar samtidigt sin roll som vice vd för att inta en mer operativ position som arkitekt inom bolaget.

Johanna Gill tillträder som vd på Brunnberg & Forshed den 1 juli 2026. I samband med förändringen tillträder även Andreas Thöje som vice vd. Parallellt med de nya rollerna fortsätter de att vara verksamma som arkitekter och driva sina pågående uppdrag.