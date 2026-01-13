Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Johan Signer lämnar vd-rollen vid Set Up och två andra medarbetare lämnar bolaget helt. Det blir effekten när ägaren Svefa gör förändringar. – Vi har gjort en omorganisation där vi vill hitta en positiv kraft framåt, säger Gustav Källén, vd vid Svefa till Fastighetsvärlden.

Svefa förvärvade Set Up, specialist inom hyresgästrådgivning, i början av 2023. Därefter har integrationen skett på olika sätt och under hösten flyttade bolagen ihop i gemensamma lokaler.

Enligt uppgift till FV kallades all personal på Set Up till ett möte under måndagen där de som inte kunde närvara fysiskt deltog digitalt via teams. På mötet redogjordes för ledningens beslut om en omorganisation och man påminde om Svefas övergripande mål.

– Omorganisationen syftar till att hitta en positiv och gemensam väg framåt. Vi strävar efter ett ökat samarbete mellan Svefa och Set Up för att hitta synergier och ökad kraft för marknadsbearbetning, säger Gustav Källén till Fastighetsvärlden.

Enligt uppgift till FV diskuterades även en medarbetarundersökning på mötet, även om resultatet inte redovisades. Källén säger att så inte var fallet.

– Medarbetarundersökningen kom i en olycklig tajming, innan jag tillträdde, när det gällde Set Up – och där enskilda gruppers resultat inte alls var lika högt som inom Svefa. Men medarbetarundersökningen har inget med omorganisationen att göra.

Johan Signer, som skapade Set Up 2010 och som varit vd, kommer framöver istället att ha en roll inom Set Up för att generera affärer och jobba med större uppdrag. Gustav Källén kliver själv in som administrativ vd vid Set Up för att underlätta integrationen mellan Set Up och Svefa.

Signer är en av de största delägarna i Svefa Partners och har haft flera centrala roller inom koncernen bl.a. transaktionschef sedan hösten 2024 efter att Stefan Timan slutat.

– Han har haft en arbetsintensiv tid. Jag är otroligt glad över att Johan Signer blir kvar inom bolaget långsiktigt, säger Källén till FV.

Klart är att Nanna Matsson, CMO och Michael Danilov, COO, lämnar Set Up. Även Nanna Matsson är en av de större delägarna i Svefa Partners.

– Det är två duktiga medarbetare som lämnar efter att vi fört gemensamma dialoger om framtida arbetssätt, säger Gustav Källén.

Källén klev in som ny vd i Svefa nyligen, i oktober 2025, efter att ha tagit över efter Mikael Lundström.