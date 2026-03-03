Johan Evers och Emma Wili-Blomé. Foto: Johan Strindberg.

Johan Evers öppnar cocktailbar i Moodkvarteret

Johan Evers, prisbelönt bartender och grundare av A Bar Called Gemma och Othilia, öppnar under 2026 en ny cocktailbar hos AMF Fastigheter i Moodkvarteret. Den nya satsningen bygger vidare på A Bar Called Gemmas filosofi, men med större möjligheter till utveckling.

– A Bar Called Gemma har funnits i sju år nu och det har varit en fantastisk resa, men nu är jag redo för nästa kapitel. Det blir något nytt men kommer att utvecklas från den plattform vi skapat med Gemma – samma filosofi, hantverk och omtanke. Platsen känns helt rätt och när jag klev in i lokalen var det love at first sight. Idén om en ny bar har funnits länge, och plötsligt stämde allt, säger Johan Evers.

Johan Evers är en av landets mest meriterade bartenders med lång internationell karriär, flera prestigefulla utmärkelser och en betydande roll i att utveckla den moderna svenska cocktailkulturen. 2019 grundade han A Bar Called Gemma, som etablerat sig som en av Stockholms mest innovativa cocktailbarer med ett renommé som sträcker sig långt utanför Sverige. Tillsammans med entreprenören Emma Wili-Blomé har han låtit verksamheten växa organiskt, med fokus på hållbarhet gällande såväl råvaror som medarbetarnas arbetsmiljö. Ambitionen har varit att skapa en plats där gästen alltid står i centrum och dit alla känner sig välkomna, oavsett vem man är.

Den nya baren växer fram från samma filosofi, men i lokalen i Moodkvarteret finns mer utrymme och möjlighet till utveckling och utforskande av nya idéer. Här finns en genomtänkt planlösning, fler bakutrymmen och plats för en chambre séparée. Menyn kommer att präglas av lekfullhet, teknisk precision och ett ständigt utforskande av smaker. Ambitionen är att ge gästerna något som känns både bekant och oväntat på samma gång, och smakmässigt ska baren hämta inspiration från hela världen, med de bästa råvarorna.

Johan Evers nya cocktailbar kommer att stärka Moodkvarterets position som restaurangdestination ytterligare. En ny kartläggning visar att kvarteret tillhör de allra starkaste restauranglägena i Stockholm city, med en koncentration av restauranger inom kort promenadavstånd som få andra platser kan matcha.

– Vi är jätteglada att Johan valt just Moodkvarteret som plats för sin nya satsning. Tillsammans med kvarterets redan starka restaurangprofil blir detta ett naturligt och efterlängtat tillskott, och något som ytterligare stärker områdets bredd och kvalitet, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

Baren öppnar i Moodkvarteret under 2026. Ansvarig uthyrare från AMF Fastigheter är Markus Tungården.

