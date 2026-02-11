Joe & the Juice till Vecturas lilla Pavia

Det officiella första spadtaget för byggnaden Pavia i Hagastaden har tagits. Det handlar om den lilla byggnaden med tunnelbaneuppgång vid Karolinska sjukhuset. Där är det nu klart med Joe & the Juice som första hyresgäst.

Cushman & Wakefield har uthyrningsuppdraget för Pavia.

FV saknar uppgifter om lokalyta. Utifrån tidigare arkitektskisser har det avsatts 1 174 kvm BTA för kontor, 146 kvm BTA för centrumändamål och 147 kvm BTA för teknikutrymmen. Markarealen för Pavia är endast 631 kvm.

Pavia blir Vecturas andra byggnad i Hagastaden och utformas för företag som vill verka där forskning möter affär. Med läget på Hagaplan och direkt koppling till kollektivtrafiken – där en ny tunnelbanestation planeras kunna tas i bruk 2028 – är ambitionen att skapa ett levande torg som både syns och förenklar vardagen för hyresgäster och besökare.

– I Hagastaden växer ett av Sveriges starkaste innovationskluster fram. Pavia bidrar till denna plats och utvecklar torget, genom att skapa en miljö där näringsliv, forskning och akademi kan mötas – och där idéer får sällskap och fart, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.

Under den officiella ceremonin på Hagaplan betonade även finansborgarrådet betydelsen av fortsatt stadsutveckling i området.

– Stockholm är en stad i ständig utveckling och jag är glad att Vectura fortsätter vara med på resan när Hagastaden växer fram. Genom Pavia skapas en mötesplats för innovation och näringsliv, samtidigt som det blir en viktig knutpunkt när den nya tunnelbanestationen i Hagastaden öppnar upp, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Som en del av ambitionen att skapa en levande och välkomnande plats kommer Joe & the Juice etablera sig i entréplan i Pavia. Etableringen blir ett tillskott till området och stärker bottenvåningens roll som en publik mötesplats och förväntas öppna sommaren 2027.

Nils Resvik, Projektchef Vectura, Anders Bysell, VD IN3PRENÖR, Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholm Stad, Micael Averborg, Affärsutvecklingschef Vectura och Malin Flink, Sverigechef Joe & the Juice.

Pavia är en del av Vecturas bredare engagemang i Hagastaden, där bolaget utvecklar flera projekt med ambitionen att stärka ekosystemet för innovation. Tillsammans med Forskaren, Mellom och CampusF bidrar Pavia till en sammanhållen helhet av platser som skapar förutsättningar för samverkan, kunskapsutbyte och långsiktig konkurrenskraft i området.

Precis som grannbyggnaden Forskaren, är Pavia designat av den danska arkitektbyrån 3XN. Pavia planeras med tydlig skandinavisk materialkänsla. Hållbarhet är en bärande del av projektet, med minst certifiering av LEED Gold. Byggnaden får även närhet till restauranger, gym och Norra Stationsparken.

Förberedande arbeten har redan pågått under markytan och byggnationen är nu i gång. Inflyttning planeras under våren 2027.

