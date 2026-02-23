Joakim Johansson ny chef för Svefa Juridik

Svefa stärker sitt juridiska erbjudande genom rekryteringen av Joakim Johansson till rollen som chef för Svefa Juridik. Han kommer närmast från rollen som tillförordnat hovrättsråd vid Svea hovrätt.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Joakim Johansson till Svefa. Med rekryteringen tar vi nästa steg i utvecklingen av Svefa Juridik. Vi har en tydlig ambition att vi ska erbjuda juridisk rådgivning som fullt ut speglar och kompletterar vårt övriga erbjudande, från transaktioner och fastighetsutveckling till upphandling, förvaltning och miljörätt. Det stärker vår position som helhetsrådgivare,” säger Helena Dalhamn, affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

Rekryteringen är en del av Svefas långsiktiga tillväxtambition och utvecklingen av juridik som en integrerad och strategisk del av affären. I takt med att fastighetsaffärer och samhällsbyggnadsprojekt blir mer komplexa ökar behovet av djup juridisk expertis – inte minst inom fastighetsrätt, bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt, miljörätt samt tvistlösning och processföring.

”Våra kunder verkar i en miljö där juridiken är en central del av affären. Med Joakim får vi både senior juridisk spets och en erfaren ledare med dokumenterad förmåga att bygga team och utveckla verksamhet. Det är helt i linje med vår ambition att fortsätta växa och stärka vår marknadsposition,” säger Helena Dalhamn.

Joakim Johansson är jur.kand. från Lunds universitet och har en lång bakgrund från ledande roller på advokatbyrå samt erfarenhet från domstolsväsendet. Han har varit partner på flera affärsjuridiska byråer, inklusive position som Managing Partner, och kommer närmast från rollen som tillförordnat hovrättsråd vid Svea hovrätt. Hans erfarenhet omfattar bland annat fastighetsrätt, bank- och finansrätt, fastighets-M&A, bolagsrätt och komplexa kommersiella avtal.

”Svefa är ett bolag i tydlig utveckling med höga ambitioner. Att få vara med på den fortsatta resan och vidareutveckla Svefa Juridik i en miljö där juridiken är en integrerad del av affären känns både spännande och meningsfullt. Här finns förutsättningarna att arbeta nära transaktioner, fastighetsutveckling och komplexa projekt – och samtidigt bygga ett starkt team som tillsammans skapar verkligt värde för kunderna” säger Joakim Johansson, affärschef Svefa Juridik.

Joakim Johansson tillträdde rollen som chef för Svefa Juridik i februari 2026.