Joakim Åkesson utsedd till ny vice vd för projektutveckling

Joakim Åkesson har utsetts till vice vd för Skanska Sveriges projektutveckling gällande såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Han kommer att ingå i Skanska Sveriges ledningsteam och tillträder sin nya tjänst omgående.

Joakim Åkesson.
Joakim Åkesson har lång erfarenhet av projektutveckling inom Skanska. Han började på Skanska 2005 och jobbade under flera år lokalt med projektutveckling innan han antog ledande roller inom området, först som affärsutvecklingschef och sedan som regionchef för kommersiell projektutveckling.  De senaste åren har Joakim varit regionchef inom bostadsutveckling.

– Jag välkomnar Joakim som vice vd för projektutveckling och till ledningsteamet. Joakims ledarskap och djupa förståelse för vår affär tillsammans med hans förmåga att ta vara på möjligheter i utmanande situationer kommer väl till pass för att leda verksamheten mot framgång, säger Magnus Persson, vd Skanska Sverige.

Joakim Åkesson ersätter Eva Torberger, som efter tre år i rollen som vice vd, lämnar Skanska.

– Jag ser mycket fram emot uppdraget och att få leda och driva utvecklingen framåt givet förutsättningarna på marknaden. Jag ser en stor potential i verksamheten och tror att vi har möjligheter att positionera oss ännu tydligare framöver och leverera värde till våra kunder, säger Joakim Åkesson.

