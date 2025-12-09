Tecknat hyresavtal i centrala Göteborg.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Storföretag söker 6.000 kvm kontor i Stockholm
Planerar att samlokalisera två kontor. Läs om sökområdena och vilka som kan tappa hyresgästen.
Fem i kamp om drömprojekt
Nära både Mälaren och stationen.
Skifte i toppen på CBRE
Den internationella jätten möblerar om i toppen på det svenska bolaget.
Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs
Beslut vid Södertörns tingsrätt.
Convendum i nytt hyresavtal – kan slutföra rekonstruktion
Tioårigt hyresavtal – hyresfritt första året. Får ny storägare i januari.
”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”
Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.
Urban Partners och Granitor i JV – köper 223 bostäder
Starten på en plattform för att möta efterfrågan på anpassade boenden för äldre.
Hyr hela 2.100 kvm i Femman
Hufvudstaden tecknar stort hyresavtal för butikslokal.
Arkitekten Frank Gehry har avlidit
En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.
Björn Ulvaeus köper stadshotell
Utökar sitt hotellimperium.
Vasakronan vann kampen om Afry – hyr ut 2.000 kvm
Flyttar in i centralt nybygge.
Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025
Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.
Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta
Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.