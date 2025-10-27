Söker centrala lokaler om 2.000 kvm
Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.
Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.
150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt får åter motstånd.
Gör kort flytt i centrala Stockholm.
En lång rad åtgärder – där huvudlinjen är att obligationsinnehavarna blir aktieägare. FV berättar även om beståndet och de tio största aktieägarna.
Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.
Första köpet i segmentet på orten. FV berättar om de nya delarna i företagsbygget.
Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.
Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.
Är tiden med krympande ytor över? ”De riktigt stora hyresgästerna har i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”.
Blir sjätte anläggningen i centrala Göteborg. Första hyresavtalet i ikoniskt projekthus. Fler väntas inom kort.
Har somnat in efter en kort tids sjukdom.
FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners. ✓ Om trender som har medvind. ✓ Ökade satsningar i Sverige. ✓ Betydelsen av namnbytet. ✓ Starka medicinen bakom bolagsbygget.
300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.