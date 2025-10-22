JM:s höghusprojekt Docks i centrala Malmö.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Under tredje kvartalet sålde JM 562 bostäder. Det är 15 procent färre än under samma period i fjol. Antalet byggstarter minskade till 296, alltså mer än en halvering. Vd Mikael Åslund ser dock en tydlig ljusning framöver.

Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till drygt 2.137 mkr (2.515). Rörelseresultatet minskade till 59 mkr (95).

– Aktiviteten på JMs marknader var fortsatt låg under sommaren, men under september kunde vi skönja de första tecknen på en återhämtning i Sverige. Antalet transaktioner ökade och bostadspriserna steg i Stockholm. Det är ännu för tidigt att dra några definitiva slutsatser, men mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag på den svenska bostadsmarknaden, skriver JM:s vd Mikael Åslund i bolagets kvartalsrapport.

– I Stockholm var försäljningen låg under juli och augusti, vilket föranledde att JM Bostad Stockholm genomförde prissjusteringar för att minska lagret av osålda bostäder – en åtgärd som gav positiv effekt under september. JM Bostad Riks försäljning till konsumenter var i nivå med föregående år, trots ett stort utbud och sjunkande priser på flera delmarknader.

I Stockholmsområdet fanns vid kvartalsskiftet 244 osålda bostäder (96). Totalt såldes 143 (162) bostäder till konsumenter under kvartalet i området. Antalet produktionsstartade bostäder är 211 (144).

Mikael Åslund konstaterar att det varit fyra år av lågkonjunktur på bostadsmarknaden.

JM:s nyckeltal för årets första nio månader:

  • Intäkterna uppgick till 7 216 mkr (9 132).
  • Rörelseresultatet minskade till 305 mkr (424). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,6).
  • Resultat före skatt minskade till 173 mkr (322). Resultat efter skatt minskade till 83 mkr (191).
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 1,7 procent (0,6).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,29 kronor (2,97)
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –391 mkr (132).
  • Antal sålda bostäder minskade till 1.550 (2.204), alltså 30 procent färre, och produktionsstarterna ökade marginellt till 1.520 (1.504).
  • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 7 836 mkr (10 271) och resultat per aktie till 1,22 kronor (3,92).
