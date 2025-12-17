JM säljer sin entreprenadverksamhet

JM har ingått avtal med en privat aktör om avyttring av den kvarvarande entreprenadverksamheten inom koncernen. Verksamheten har en årlig omsättning om cirka 500 mkr.

Verksamheten består idag av cirka 120 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 500 mkr. Det underliggande företagsvärdet uppgår till 64 mkr och resultatet från transaktionen förväntas motsvara bokfört värde på avyttrade tillgångar.

Frånträde planeras äga rum under det första kvartalet 2026. Affären kommer att redovisas i koncernens räkenskaper inom övrig verksamhet i det första kvartalet 2026.

Försäljningen medför ett ökat fokus på bostadsaffären och ger bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt och stärkt lönsamhet för JM. Genom affären får entreprenadverksamheten en ägare med stark branschkompetens och resurser att utveckla verksamheten vidare.

– Entreprenadverksamheten inom JM har under längre tid haft utmaningar med lönsamheten. Genom denna affär ger vi alla våra duktiga medarbetare inom entreprenadverksamheten möjlighet att utvecklas i en miljö med fokus på just entreprenader, säger Mikael Åslund, JMs vd och koncernchef.

Köpare är Markum som är grundat av Mikael Graffman, med bakgrund från Skanska Nya Hem och NCC Property Development, och Patrik Nilsson, som fram till 2021 drev familjeföretaget MTB Mark & Trädgårdsbyggnarna då bolaget såldes till Vestum.