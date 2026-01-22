JM rekryterar Areims tidigare vd

JM har rekryterat Henrik Brinck Landelius som ny chef för affärssegmentet JM Stockholm. Henrik tillträder den 9 februari 2026 och kommer att ingå i JM:s koncernledning. Henrik Brinck Landelius kommer närmast från rollen som vd för Areim.

Henrik Brinck Landelius får ansvaret att leda koncernens affärssegment JM Stockholm, där även JM Fastighetsutveckling ingår sedan 1 januari 2026. Henrik kommer närmast från en roll som vd för Areim, en nordisk fondförvaltare och fastighetsägare. Dessförinnan har han en bakgrund som bland annat affärsområdeschef och del av koncernledningen i NCC samt projektutvecklingschef för Fastighets AB LE Lundberg.

– Det är mycket glädjande att kunna välkomna Henrik Brinck Landelius till JM. Hans omfattande erfarenhet från olika roller inom bygg, projektutveckling samt fastighetssektorn i stort, liksom hans egenskaper som ledare, kommer att vara starkt bidragande till JM:s värdeskapande över tid, säger Mikael Åslund, JM:s vd och koncernchef.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av JM, som har en etablerad position som Nordens ledande aktör inom bostadsutveckling. För mig handlar framgångsrik stadsutveckling om att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, kundfokus och genomförandekraft, vilket är precis vad JM står för. Jag ser fram emot att träffa alla kollegor och att tillsammans fortsätta utveckla JM:s affär, säger Henrik Brinck Landelius, tillträdande affärsenhetschef JM Stockholm.

Som tidigare kommunicerats, se pressmeddelande 2025-11-28, initierade JM en genomlysning av verksamheten i Stockholm samt vidtog åtgärder för att stärka koncernens förmåga att ytterligare öka effektivitet, lönsamhet och resultat. Denna genomlysning är nu genomförd och utöver den redan kommunicerade sammanslagningen av JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling, samt åtgärder för att stärka produktutvecklingsorganisationen, minskar JM från tre till två regioner för bostadsutvecklingen i Stockholm.

Åtgärderna i genomlysningen bedöms leda till en övertalighet om cirka 15 procent av tjänstemän inom projektutveckling och fastighetsutveckling, som idag sysselsätter cirka 150 personer. Fackliga förhandlingar har påbörjats. Åtgärderna bedöms inte medföra någon väsentlig omstruktureringskostnad. Ingen övertalighet är identifierad gällande hantverkare eller tjänstemän inom produktionsorganisationen i Stockholm då bemanningen redan anpassats i samband med tidigare vidtagna åtgärder.

Från och med det första kvartalet 2026 sker styrning, rapportering och uppföljning av koncernens verksamhet i fyra affärssegment: JM Stockholm, JM Riks, JM Norge och JM Finland.

