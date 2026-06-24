JM köper i Malmö för 180 miljoner

JM har avtalat med en privat aktör om förvärv av byggrätter för utveckling av cirka 290 bostäder i stadsdelen Limhamns Sjöstad. Förvärvet uppgår till cirka 180 mkr.

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JM förvärvar fastigheten Malmö Snickeriet 1, med lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 290 bostäder med underjordiskt garage. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 180 mkr och redovisas inom affärssegmentet JM Riks i det andra kvartalet 2026.

Tillträde och betalning har skett i samband med avtalets tecknande. Första etappen beräknas produktionsstartas i det första kvartalet 2027.

– Genom förvärvet av en av de sista obebyggda fastigheterna i Limhamns Sjöstad har JM nu möjlighet att utveckla och erbjuda ytterligare nästan 300 bostäder i denna kustnära och attraktiva stadsdel, säger Lau Borch, regionchef Syd i JM Riks.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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