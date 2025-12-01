JM köper i Finland för 290 mkr

JM har avtalat med en fastighetsaktör om förvärv av byggrätter för utveckling av cirka 820 bostäder i området Aviapolis, Vanda, i Helsingforsregionen. Förvärvet uppgår till cirka 290 mkr

Avtalet, som ingicks under det fjärde kvartalet 2022, var villkorat av lagakraftvunnen detaljplan, rivning av befintliga byggnader samt marksanering. Villkoren är nu uppfyllda och förvärvet kommer att redovisas inom affärssegmentet JM Finland under det fjärde kvartalet 2025. Tillträde och delbetalning om cirka 195 mkr sker i det fjärde kvartalet 2025 och slutreglering görs under 2029.

Fastighetens detaljplan medger utveckling av 826 bostäder, och JM:s första produktionsstart beräknas till det andra kvartalet 2026 och omfattar 96 bostäder.

– Vi ser fram emot att utveckla högkvalitativa bostäder i Aviapolis, som är en av Vandas snabbast växande centrum för arbete och entreprenörskap. Området har tillgång till utmärkt service och kommunikationer, beläget nära flygplatsen och bara 20 kilometer från centrala Helsingfors, säger Markus Heino, affärsenhetschef JM Finland.