JM köper för 1,1 miljard i Norge

JM har avtalat med Nåbo AS om förvärv av cirka 1 300 byggrätter för bostadsutveckling samt fyra pågående bostadsprojekt i Oslo och Bergen. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 100 mkr.

Förvärvet av de cirka 1 300 bostadsbyggrätterna, varav 170 med option, sker genom ett rörelseförvärv, och omfattar både mark och verksamhet inklusive ett tiotal medarbetare inom projektutveckling. Byggrätterna har ett sammanlagt värde om cirka 600 mkr och är fördelade på olika detaljplaneskeden där huvuddelen är belägna i Oslo-regionen.

– Det här är ett betydande och strategiskt viktigt förvärv för JM. Kombinationen av attraktiv exploateringsmark, pågående projekt och ett erfaret team gör att vi kan höja tempot i vår utvecklingsverksamhet samtidigt som vi stärker vår position som Nordens ledande aktör inom bostadsutveckling, säger Mikael Åslund, verkställande direktör och koncernchef för JM.

Förvärvet är villkorat av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten och kommer att redovisas i affärssegmentet JM Norge från och med det första kvartalet 2026, förutsatt att sådant godkännande erhålls. Finansiering sker genom övertagande av byggnadskreditiv och befintlig finansiering för mark som förvärvas, samt genom säljarrevers och befintlig kassa. Förvärvet beräknas öka koncernens nettolåneskuld med cirka 600 mkr. Delbetalning sker i samband med tillträde och slutlikvid ska erläggas i det tredje kvartalet 2029.

De fyra pågående bostadsprojekten motsvarar tillsammans totalt 299 bostäder. Två av projekten är belägna i Bergen och två i Oslo, samtliga med pågående försäljning och med beräknat färdigställande från det tredje kvartalet 2026 fram till utgången av 2027. Projekten förväntas förbättra affärssegmentets rörelsemarginal från 2026.

Missa inte! Bostadsdagen 2026 Den 18 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2026. Seminariet äger rum på Hotel Birger Jarl, Stockholm. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Genom förvärvet stärker JM sin strategiska närvaro i de områden som har de största bostadsunderskotten i Norge. Det innebär dels en utökad projektportfölj med fyra pågående projekt som omedelbart adderar värde och aktivitet, dels en långsiktig projektpipeline genom förvärvade byggrätter med potential för mer än 1 300 bostäder.

Förvärvet väntas generera intäkter omgående från projekten i produktion samt successivt ökade projektintäkter i takt med markförädling och fler produktionsstarter, vilket förväntas öka JM Norges omsättning med närmare 1 000 mkr per år över en period om cirka sju år.

– Genom detta förvärv säkerställer vi projekt med förväntat bidrag till resultatet redan under 2026. Investeringen stöds av en attraktiv kapitalstruktur och effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet, samt stärker JMs position på strategiskt viktiga marknader. Dessutom får vi värdefull kompetensförstärkning med erfarna medarbetare inom projektutveckling, säger Hilde Vatne, affärsenhetschef JM Norge.