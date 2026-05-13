I förgrunden parkeringen till Värmdö marknad.

JM kan drabbas av stort bakslag på Värmdö

Miljöpartiet vill avbryta det planerade bygget av bostäder vid Kvarnsjön i Värmdö kommun. Partiet går därmed emot sina samarbetspartier och kan stoppa hela projektet, uppger Mitt i. JM har sedan länge planerat att utveckla 700 bostäder på platsen.

– Det blir ett för stort ingrepp i naturen, säger Pontus Tengby (MP), kommunalråd, till tidningen Mitt i.

Det Miljöpartiet vill stoppa är detaljplanen i skogsområdet mitt emot Värmdö marknad, nära Kvarnsjön. Tidigare har MP tillsammans med S, C och L, där de fyra tillsammans styr kommunen, stått bakom projektet.

Samtidigt vill MP undersöka möjligheterna att bygga bostäder på delar av Värmdö marknads parkeringsplats, uppger Mitt i. Men med flera olika fastighetsägare i området, och ingen kommunal mark. MP vill att bilarna placeras i garage.

JM vill vid Kvarnsjön bygga 700 bostäder fördelade på på 145 småhus och resten lägenheter i flerbostadshus, ett vårdboende, med cirka 60 bostäder för äldre, en förskola med fem till sex avdelningar för upp till 120 barn.

Illustrationsplan Östra Charlottendal. Till vänster syns volymhandelsområdet med bland annat City Gross, Coop och Biltema. Längst ner syns 222:an.
