JM i stor affär med Wallenstam

Som ett led i optimering av byggrättsportföljen har JM avtalat med Wallenstam om försäljning av 150 bostadsbyggrätter på Lövholmen i Stockholm, och samtidigt förvärv av 150 bostadsbyggrätter i Älta, Nacka.

Tango var rådgivare till JM.

Byggrätterna som avyttras utgör hälften av fastigheten Stockholm Färgeriet 4, vars detaljplan väntas medge utveckling av cirka 300 bostäder. Fastigheten ingår i det större utvecklingsområdet Lövholmen i anslutning till Liljeholmen i Stockholm. Affären sker i form av en 50-procentig bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 280 mkr. Försäljningspriset uppgår till cirka 140 mkr och ger ett resultat från fastighetsförsäljning om cirka 105 mkr, som redovisas inom affärssegmentet JM Stockholm under det första kvartalet 2026. Frånträde och erhållande av likvid sker i mars 2026.

– Vi ser mycket fram emot att samarbeta med JM i utvecklingen av Lövholmen och tillsammans ta nästa steg i att forma en levande och långsiktigt hållbar stadsdel. Byggrätterna skapar fantastiska möjligheter för oss att utveckla fler bostäder i ett centralt och mycket attraktivt läge i Stockholm. Det är en plats med stark efterfrågan och stor potential, där vi kan bidra med kvalitativa hem och en genomtänkt stadsutveckling, säger Erik Klang, investeringschef på Wallenstam.

Samtidigt förvärvas en fastighet i Älta genom bolagsförvärv där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 45 mkr. Fastigheten utgör del av Nacka Älta 19:2, med lagakraftvunnen detaljplan där de förvärvade byggrätterna medger utveckling av cirka 150 bostäder i Älta centrum, Nacka. Tillträde och betalning sker vid lagakraftvunnen fastighetsbildning, vilket bedöms kunna ske under det första kvartalet 2027 och förvärvet redovisas vid samma tidpunkt inom affärssegmentet JM Stockholm. Produktionsstart av den första etappen beräknas ske i anslutning till tillträdet.

– Den här affären är helt i linje med JMs strategiska initiativ för optimering av byggrättsportföljen. Vi behåller byggrätter för bostadsutveckling inom Lövholmen, som långsiktigt kommer att utvecklas till en fantastisk plats centralt i Stockholm, och vi har samtidigt möjlighet att produktionsstarta ytterligare ett fint projekt i Stockholmsområdet under 2027, säger Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef Stockholm Stad i affärsenhet JM Stockholm.

– I Älta driver vi ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt där vi hittills framför allt har uppfört hyresrätter. För att skapa en hållbar och levande stadsdel över tid behöver området en mix av upplåtelseformer som möter olika typer av behov och efterfrågan. Därför är vi extra glada över att JM nu kliver in som bostadsrättsutvecklare och tillsammans med oss fortsätter utveckla Älta och stärker områdets attraktionskraft ytterligare, säger Mathias Aronsson, vice vd och regionchef för Wallenstam i Stockholm.

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen. Förslaget till ny detaljplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1800 bostäder och lokaler för service, kontor, kultur och förskolor. I förslaget ingår ett nytt promenadstråk längs kajen, nya torg/platsbildningar, gator och en park med lekplats.

Flera av de gamla industribyggnaderna står tomma och är i dåligt skick. En del av dem kommer att rivas och ersättas av nya bostäder.