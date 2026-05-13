JM i fjärde försäljning till Icecapital i Finland

JM har avtalat med Icecapital om försäljning av ett hyresrättsprojekt. Försäljningspriset uppgår till cirka 140 mkr. Fastigheten som avyttras är belägen i stadsdelen Böle i Helsingfors och omfattar 42 bostäder. Det är den fjärde försäljningen i Finland till Icecapital.

Produktionen startar under det andra kvartalet 2026, och färdigställande beräknas till det andra kvartalet 2027.

Affären är den fjärde i ordningen av de bostadsprojekt som JM har sålt till Icecapital under 2026, sammantaget motsvarande totalt 308 bostäder.

Transaktionen sker i form av bolagsförsäljning, och intäkts- och resultatredovisning kommer att ske successivt under projektets genomförande inom affärssegmentet JM Finland från och med det andra kvartalet 2026. Likvid erhålls löpande fram till färdigställandet.

Stadsdelen Böle är belägen norr om centrala Helsingfors och är en viktig knutpunkt för kollektivtrafik med Finlands näst mest trafikerade järnvägsstation.

– Vi är glada över att fortsätta utvecklingen av vårt nya bostadskvarter i Böle, där JM kommer att bygga totalt cirka 600 bostäder. Det här projektet kommer att erbjuda bostäder av hög kvalitet i ett attraktivt läge endast fyra kilometer från centrala Helsingfors, säger Markus Heino, affärsenhetschef JM Finland.