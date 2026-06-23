JM byggstartar 98 bostäder i Gamlestaden

JM har startat produktionen av projektet Spinnerifabriken, som består av 98 bostadsrätter i stadsdelen Gamlestaden.

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Projektet utgör den andra etappen inom detaljplanen för Gamlestadens fabriker, där totalt cirka 300 nya bostäder samt kommersiella lokaler och parkering planeras. Bostäderna får ett attraktivt läge i Gamlestaden, med goda kommunikationer och närhet till stadskärnan i Göteborg.

Priserna ligger i spannet: 1 695 000–7 195 000 kronor.

Av de bostäder som är släppta till försäljning är ungefär tio sålda.

Högst upp, på våning åtta, finns exempelvis en bostad om 110 kvm (4 ROK) till salu för 6,995 miljoner kronor. Avgiften är 6528 kr/kvm.

Försäljning pågår, och inflyttning samt färdigställande beräknas till det första kvartalet 2028. Produktionsstarten redovisas inom affärssegmentet JM Riks i det andra kvartalet 2026.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla nya bostäder i det anrika området Gamlestadens fabriker, där JM kommer att bygga samtliga av områdets totalt 300 bostäder. Den unika kombinationen av stolt industrihistoria, karaktärsfull bebyggelse, ett stort restaurang- och kulturutbud tillsammans med utmärkta kommunikationer, gör området till en av Göteborgs mest spännande miljöer, säger Henrik Orrsjö, regionchef Väst, JM Riks.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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