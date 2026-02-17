Visionsbild av kontor i Bonnierhuset. Illustration: Bonnier Fastigheter

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm kontor

JLL har fått uthyrningsuppdrag av Bonnier Fastigheter avseende totalt 32 000 kvm kontor i Stockholm. Uppdraget omfattar 20 000 kvm i Bonnierhuset på Torsgatan samt 12 000 kvm i Stockholms hamnkvarter.

Uppdraget i Bonnierhuset kommer efter att PwC flyttar 2027. Byggnaden kommer att genomgå en större ombyggnation och uppgraderas till moderna och effektiva kontor i kombination med byggnadens fullservicekoncept. Fastigheten ställs om till en multi-tenantstruktur med flexibla lokaldelningar som möjliggör både större sammanhängande huvudkontor och mer modulära lösningar. Utvecklingen av Bonnierhuset sker i samarbete med Strategisk Arkitektur. Tillträde kan ske från första kvartalet 2028.

Det handlar alltså om låghusdelen, där PWC hållit till. Från plan fyra (entréplan) till nio. Höghusdelen uppåt är fullt uthyrd och berörs inte av projektet.

Uppdraget i Stockholms hamnkvarter avser projektet Portalen om 12 000 kvadratmeter kontor som är under uppförande. Byggnaden blir en av de första nybyggda kontorsbyggnaderna i det nya området, Stockholms Hamnkvarter i Värtahamnen. Tillträde kan ske från första kvartalet 2027.

– Vi tackar Bonnier för förtroendet att representera två så unika fastigheter i Stockholm. Vårt arbete med att positionera fastigheterna mot rätt hyresgäster är redan i full gång och vi ser fram emot att välkomna nya hyresgäster, säger David Andrén, head of leasing vid JLL.

